3 yılda 8 futbolcu! Fenerbahçe 20 milyon Euro'yu çöpe attı

Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bruma da dahil olmak üzere son 3 yılda transfer edilen futbolcuların sekizinden neredeyse hiç faydalanamadı.

Abone ol

Fenerbahçe son 3 yılda transfer ettiği futbolcularından toplam 8'inden neredeyse hiç faydalanamadı.

Bu 8 futbolcunun ödenen bonservis ve maaş toplamından satışı gerçekleştiğinde kasaya giren para düşüldüğünde toplam maliyet 20 milyonu buluyor.

Takvim'in derlediği habere göre; 14 maç oynayan Diego Reyes'den 1.5 milyon Euro, 7 maç oynayan Adil Rami'den 2 milyon Euro, 4 maç oynayan Perotti'den 3 milyon Euro, 8 maç oynayan Ademi'den 1.4 milyon Euro, 7 maç oynayan Burak Kapacak'tan 2 milyon Euro, 12 maç oynayan Meyer'den 600 bin Euro, hiç oynamayan Caulker'den 1 milyon Euro ve son olarak 5 maçta forma giyen Bruma'dan 8.5 milyon Euro zarar edildi.

Bruma eğer başka bir takıma transfer olmazsa ya da yeniden Fenerbahçe'de forma giymeye başlamazsa zarar rakamı kesinleşmiş olacak.

Bruma'dan edilen zararın diğer 7 futbolcudan edilen zarara neredeyse denk olduğu da dikkat çeken bir başka husus olarak dikkat çekiyor..

8 futbolcu toplam 57 kez forma giydi

20 milyon Euro zarar edilen 8 futbolcu tüm kulvarlarda toplamda sadece 57 kez Fenerbahçe formasını giyebildiler.