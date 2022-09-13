Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında heyecanlandıran pozlar! 12 yıl aradan sonra ilk kez yan yanalar

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdıkları karakterler ile gönüllere taht kuran Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 12 yıl aradan sonra film çekimleri sırasında kameralara poz verdi! New York sokaklarındaki o pozlar günem oldu!

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2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ve Bihter karakterlerine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başarılı oyunculuk performansları ile dizide aşklarını tüm Türkiye'nin hafızalarına kazımışlardı.

12 yıl aradan sonra aynı projedeler

Yıllardır gündemlerden düşmeyen ve tekrardan partner olmaları hayranları tarafından sık sık dile getirilen ünlü oyuncular 12 yıl aranın sonunda hayranlarının ve yapımcıların yoğun ısrarı üzerine birlikte başrol oynamayı kabul etmişlerdi.

Aralarındaki uyumla gündemlerden düşmeyen ikili dijital dizi platformu Netflix yapımı olan aşk filminde yıllar sonra tekrardan buluştular. Filmin sahnelerinin birazı İstanbul'da birazı ise New York'ta çekilecekti.

Hem İstanbul'da, hem New York'da...

Gönenç Uyanık’ın yöneteceği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit'in yazdığı filmin ismi henüz açıklanmamasına rağmen çekimlerinin büyük bir bölümünün tamamlandığı biliniyor.

filmin haberini hayranlarına ilk duyuran oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ olmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in İstanbul çekimleri tamamlanan filmi şimdilerde çekimlerine New York'ta devam ediyor.

O pozları viral oldu!

Kısa süre içerisinde tamamlanması ve yayınlanması gereken filmin sevilen oyuncuları Saat ve Tatlıtuğ'dan filmin New York çekimleri sırasında sokakta yürürken çekilen bir fotoğrafları hayranlarının beğenisine sunuldu ve o fotoğraflar herkesi heyecanlandırdı.

İkilinin o pozları kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alırken Twitter'da viral oldu. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un o pozlarına twitter kullanıcılarından "Eskisinden daha gençler", "Yıllar sonra sonunda", "Çok özlemiştik" yorumları geldi. İşte o pozlar...