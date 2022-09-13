BIST 3.649
DOLAR 18,23
EURO 18,49
ALTIN 1.010,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Büyükçekmece'de 'tekne' cinayeti! Arkadaşının babası öldürdü

Büyükçekmece'de 'tekne' cinayeti! Arkadaşının babası öldürdü

BÜYÜKÇEKMECE'de limanda tekne yanaştırma tartışması yapan iki arkadaşın kavgası cinayetle sonuçlandı. Şahıslardan biri tartıştığı arkadaşının babası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Abone ol

Olay, 10 Eylül Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Liman Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan sahilinde tekne tamiri ile uğraşan Alper Uygun(31)'un bir başka şahıs ile tekne yanaştırma meselesi yüzünden kavga ettiğini gören şüpheli D.B.(27) olaya dahil oldu.

Olayın sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine konuyu gören D.B.'nin babası Ü.B.(51), aracına giderek eline aldığı silahıyla Uygun’a iki kere ateş ettikten sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Hastanede öldü

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağ göğsü ve sağ elinden yaralanan Alper Uygun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Baba ile oğlu tutuklandı

Şüphelilerden D.B. aynı gün, babası Ü.B. ise ertesi sabah emniyet güçlerine teslim olurken Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği’nce işlemleri yapılan şahıslar, çıkarıldığı Büyükçekmece Adliyesi’nde tutuklandı. 

Yaşanan dehşet anları kamerada

Liman üzerinde yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde limanda kavga eden şahıslardan Alper Uygun'un, Ü.B. tarafından vurularak yere düştüğü ve Ü.B.’nin olay yerinden koşarak kaçmaya çalıştığı görülüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İranlı mimara Türkiye'de ilginç siparişler! Gülerek anlattı: Yatak odasına kafes istedi
Foto Galeri İranlı mimara Türkiye'de ilginç siparişler! Gülerek anlattı: Yatak odasına kafes istedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Netflix Türkiye fiyatlarına zam yapıldı: Aylık 100 lira sınırına dayandı
Netflix Türkiye fiyatlarına zam yapıldı: Aylık 100 lira sınırına dayandı
Gönül Dağı beklenen reytingleri alamadı! Dilek'in ölümü darma duman etti, Gönül Dağı erken final mi yapacak?
Gönül Dağı beklenen reytingleri alamadı! Dilek'in ölümü darma duman etti, Gönül Dağı erken final mi yapacak?
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Almanya'yı ateşledi uyuyan dev hedefini ilan etti
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Almanya'yı ateşledi uyuyan dev hedefini ilan etti
Hollanda'da altından yapılan arabanın sırrı çözüldü
Hollanda'da altından yapılan arabanın sırrı çözüldü
Öğrencileri şoke eden 'paylaşımlı oda' ilanları yatak başına 4 bin lira
Öğrencileri şoke eden 'paylaşımlı oda' ilanları yatak başına 4 bin lira
3 yılda 8 futbolcu! Fenerbahçe 20 milyon Euro'yu çöpe attı
3 yılda 8 futbolcu! Fenerbahçe 20 milyon Euro'yu çöpe attı
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında heyecanlandıran pozlar! 12 yıl aradan sonra ilk kez yan yanalar
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında heyecanlandıran pozlar! 12 yıl aradan sonra ilk kez yan yanalar
ABD donanmasından 'UFO' açıklaması! Elimizde hiç yayınlanmamış görüntüler var
ABD donanmasından 'UFO' açıklaması! Elimizde hiç yayınlanmamış görüntüler var
5,1 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede büyük panik
5,1 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede büyük panik
Demirtaş'tan Akşener'e sert yanıt: Siz o bakanlık koltuğuna oturun da bir görelim
Demirtaş'tan Akşener'e sert yanıt: Siz o bakanlık koltuğuna oturun da bir görelim