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Samsun'da akrabalar birbirine girdi! Ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Samsun'da akrabalar birbirine girdi! Ölenler var

 SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.

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Daha önce husumetleri olduğu öğrenilen S.Ö. (23), Ş.Ö. (50) ve E.Ö. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, tüfekle Ş.Ö. ve E.Ö'ye ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ş.Ö. ve E.Ö, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan akrabalar hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan S.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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