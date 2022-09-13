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Netflix Türkiye fiyatlarına zam yapıldı: Aylık 100 lira sınırına dayandı

Netflix Türkiye fiyatlarına zam yapıldı: Aylık 100 lira sınırına dayandı

Netflix Türkiye, reklamlı abonelik paketini piyasaya sürmeden fiyatlarını artırma kararı aldı. Zam sonrası bazı paketler aylık 100 lira sınırına dayandı.

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Netflix Türkiye geçtiğimiz aylarda aldığı zam kararı sonrası Temel paket 37,99 TL, Standart paket 57,99 TL, Özel paket ise 77,99 TL'den alıcı buluyordu.

Netflix hızla abone kaybetmesine rağmen yeni bir zam kararı daha aldı. Şirket, Türkiye fiyatlarını 13 Eylül itibarıyla güncelledi.

Zam sonrası yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

Temel paket 45,99 TL
Standart paket 69,99 TL
Özel paket ise tam 93,99 TL

Zam kararıyla ilgili Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamada zammın kullanıcılara aşamalı bir şekilde yansıtılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız.”

Zam kararının kasım ayında açılması beklenen reklamlı abonelik öncesi alınması dikkat çekti. Yeni fiyatlarla birlikte reklamlı aboneliğin de beklendiği gibi ucuz olmayacağı tahmin ediliyor.

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