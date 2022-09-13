Tunç Soyer: Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 100 yıl önceki Osmanlı yönetimine yönelik ağır eleştiriler için gelen tepkilere "Osmanlı, Selçuklu bizim atamız. Sadece bir fikre inanan insanların ataları değil ki, hepimizin ataları ama Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi?" diye yanıt verdi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümünü nedeniyle yapılan kutlamalarda "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içendeydi. Gençleri, kadınları ve geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar" ifadesini kullanmıştı.

Soyer'in sözlerine AK Parti ve MHP kanadından tepkiler gelmiş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Soyer'i "Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur" sözleriyle hedef almıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Gün'ün ilk konuğu oldu.

"Mustafa Kemal için 'hain' demiş, suikastler düzenlemiş"

Tartışılan ifadeleriyle ilgili konuşan Soyer şunları kaydetti:

Nutuk'un birinci sayfasında Mustafa Kemal Atatürk, 'Samsuna çıktığım gün genel durum ve görüş ülkeyi savaşa sokanlar kendi hayatlarının peşine düşerek ülkeden kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında bulunan Vahdettin soysuzlaşmış. Kendini ve yalnızca tahtını güvenceye alabileceği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit başkanlığındaki hükümet başarısız, zavallı ve korkak...' diyor.

Osmanlı, Selçuklu bizim atamız. Sadece bir fikre inanan insanların ataları değil ki, hepimizin ataları ama Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi? Mustafa Kemal için 'hain' demiş, suikastler düzenlemiş. Nihayet hayran olduğu İngiliz teknelerine binip kaçmışlar. Siz o atalarımızla bir tutabilir misiniz bu hırsızları, haramileri? Tutamazsınız.

Bu vatan hainliği değilse nedir? Ülkeyi vatan hainlerine teslim etmek, Sevr'i imzalamak. Ondan sonra onların gemilerine binip bu ülkeyi terk etmek, milli kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk için idam fermanları çıkartmak... Biz bunları teşhir edip, gerçekten ne olduğunu söylemeyip de ne yapacağız? Eğer bu milleti seviyorsak, bunları ayırmak mecburiyetindeyiz. Elbette Osmanlı karşıtı değiliz, hepimizin atası. İzmir'in en şaşalı, en görkemli dönemleri Osmanlı döneminde yaşanmış. Bizim Osmanlı'ya karşı olmamız mümkün olabilir mi? Osmanlı'ya olan sevgi neden sadece birilerinin tekelinde olsun? Elbette bizimde atalarımız, elbette bizde sonsuza kadar sahip çıkarız.

"Böl-yönet bazı yöneticilerin çok daha kolayına geliyor"

"Barışı sonuna kadar savunduklarını ancak bir emperyalist saldırı olursa da en başta direnen İzmir olacağını" kaydeden Soyer, "Yunan'ın Y'sini ağzımıza almamışız. Böyle bir şey olabilir mi? Biz bütün emperyalistler için söyledik. Emperyalist işgalcilere karşı en büyük tokat İzmir'den atıldı dedik. O nedenle hepsini kast ederek söyledik. Bu kutuplaştırma, ayrıştırma sözcüğü, böyle bir konuşmanın içeriğinden bile toplumu ayrıştırma... Bu böl, yönet var ya. Bazı yöneticilerin çok daha kolayına geliyor... Çok daha kolay çünkü" diye konuştu.