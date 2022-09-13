"Biz artık birleşemeyiz" demişlerdi! Hepsi1 grubu tekrardan sahnelere dönüyor

2000'li yılların en sevilen müzik gruplarından olan Hepsi1 isimli müzik grubu aralarında olan problemlerden dolayı yollarını yıllar önce ayırmıştı. Dağılan grup tekrardan bir araya geliyor!

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2005 yılında çıkış yapan Aşk Sakızı, Olmaz Oğlan, Yalan gibi şarkıları ile türk müzik dünyasına damga vuran ünlü müzik grubu Hepsi1 Atv ekranlarında iki sezon yayınlanan dizileri ile de adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Herkes kendi yolunu çizdi

Grubun üyeleri olan Gülçin, Eren, Cemre ve Yasemin aralarında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle müzik grubundan teker teker ayrılmış ve kendi yollarını çizmişti. Müzik grubu 2010 yılında tamamen dağılmıştı.

Verdikleri röportajlarda genellikle tekrardan birleşmelerinin mümkün olmadığını söyleyen grup üyelerinden Yasemin Yürük geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takılmıştı.

"Bir araya gelmemiz mümkün değil" demişlerdi

Fit vücutu ve yıllara rağmen değişmeyen güzelliği ile göz kamaştıran ünlü isim muhabirlerle sohbet etmiş ve sorularını yanıtlamıştı. Hepsi gurubundan ayrı bir şekilde ilk şarkısı 'Düştüm Gülüşüne'yi çıkaracağını söyleyen Yürük tuhaf ve yalnız hissettiğini açıklamıştı.

Ünlü isim grubun tekrardan birleşip birleşmeyeceği sorusuna ise "Biz birleşmeyiz artık. İmkansız gibi bir şey. Herkesin hayat akışı başka bir noktada. Kızların çocukları var. Gülçin, devam ediyor ama bir araya gelmem mümkün değil." cevabını vermişti.

Konser için bir araya gelecekler!

2010 yılında tamamen dağılan ve birleşmelerinin imkansız olduğunu söyleyen grup Hepsi1'in üyesi Yasemin Yürük ilk adımı attı. Ünlü isim verdiği bir röportajda "Kızları ikna edebilirsem 20. yıla özel bir konser vermek için tekrar bir araya gelebiliriz" ifadelerini kullanarak herkesi heyecanlandırdı.

Grubun bir diğer üyesi olan geçtiğimiz aylarda sevgilisini geçirdikleri tarfik kazasında kaybeden Gülçin Ergül, arkadaşının açıklamasına "Yahu 20. yıla 3 yıl var daha" yanıtını verdi.