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Yıldız Tilbe konserde elbise daraltınca bakın ne yaptı! İzleyenler gözlerine inanamadı "gitti güzelim elbise"

Yıldız Tilbe konserde elbise daraltınca bakın ne yaptı! İzleyenler gözlerine inanamadı "gitti güzelim elbise"

Yaptıkları, giydikleri, söyledikleri en çokta dansları ile sanat dünyasının en çılgın kadını olan Yıldız Tilbe yine yaptı yapacağını. Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan Tilbe, kıyafetinin dar geldiğini hissedince binlerce kişinin önünde öyle bir şey yaptı ki görenlerin ağzı açık kaldı.

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Son günlerde yaptıklarından çok söyledikleri ile sık sık magazin basınında yer alan Yıldız Tilbe yine sınırları zorladı. Kadıköy'de bir mekanda geçtiğimiz gün sahne alan "Delikanlım"la geceyi başlatan Yıldız Tilbe, keyifli bir konsere imza attı ve izleyenleri yine mest etti. Aralıksız iki saat sahnede kalan Yıldız Tilbe, binlerce İstanbullu'yla buluştu. Ünlü şarkıcı, tüm gece şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi.

Kendine has giyim tarzı ile her zaman kendi modasını yaratan ve fark atan Yıldız Tilbe, pembe pullu kostümü ile sahneye çıktı. Tilbe, konserin başında sıkılınca elbisesini kesip, yırtmaç açtı.

Kendi kendime evliliğim çok iyi gidiyor

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda "Kendime yüzük aldım" şeklindeki açıklaması hatırlatılınca, "Kendi kendime evliliğim çok güzel gidiyor. Bazen anlaşamıyoruz ama bırakamıyoruz da birbirimizi" diyerek güldürmüştü

Maskeyi kafasına taktı herkesi güldürdü

Aşı karşıtı açıklamalarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, kafasında maske ile mağazaları dolaşmıştı. "Maskeyi farklı bir amaç için kullanmışsınız sanırım" sözlerine ise gülerek şu yanıtı vermişti:

Maskeyi ters çevirip, saçıma bant yaptım tutsun diye. Lazım olduğunda da hemen maske oluyor. Biri yaklaşınca maskeyi yüzüme indirip, kapatıyorum. Araba kullanırken ise başıma geçiriyorum, rüzgarda saçım dağılmasın diye.

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