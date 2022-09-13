Mehmet Dinçerler'in paylaşımı boşanma iddialarına yanıt oldu! Önce paylaştı, sonra sildi

Evlilikleri bir yılı doldurmadan geçtiğimiz günlerde boşanma kararı alan ünlü şarkıcı Hadise ve eşi Mehmet Dinçerler'den yeni bir paylaşım geldi. Dinçerler'in çektiği o video ayrılık iddialarına noktayı koydu.

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Pop müziğinin star isimlerinden olan ünlü şarkıcı Hadise 2020 yılında oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamış ve aynı yıl ilişkisini noktalamıştı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra ise iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 2021 yılının temmuz ayında aşklarını sevenleriyle paylaşan çift mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar vermişler ve geçtiğimiz nisan ayında aile arasında düzenlenen bir nikahla dünyaevine girmişlerdi.

Sahnede gözyaşlarına boğuldu

Sosyal medyayı sık kullanan ve paylaşım yapan ünlü çift birlikte yaptıkları paylaşımla herkesi kendilerine hayran bırakıyorlardı. Fakat çok geçmeden Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin aşkına nazar değdi. Ünlü çift ayrılma iddialarıyla son dönemlerde magazin gündeminden düşmüyorlar.

Bir dönem hamile olduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahne aldığı esnada 'Küçük Bir Yol' şarkısında ağlaması ve iki konserdir eşinin aldığı bir dönem olay yaratan 3 milyon liralık yüzüğünü takmaması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Alyanssız doğum günü paylaşımı

Çok geçmeden ünlü şarkıcının ağlaması ve yüzüksüz sahne almasının ardından eşi Mehmet Dinçerler'den de sosyal medyayı sallayan alyanssız paylaşım geldi. İş insanının doğum günü kutlamasında yüzük takmaması ve Hadise'nin paylaşımlarında yer almaması dikkatlerden kaçmamış ve ayrılık iddialarını alevlendirmişti.

Ayrılık nedeni olarak Mehmet Dinçerler'in bebek istemesi fakat Hadise'nin istememesi, Hadise'nin kayınvalidesi ile problemler yaşaması gibi birçok durum iddia edilmişti. Bütün iddialara rağmen yalnızca bebek için tedavi gördüğü iddialarına yanıt veren Hadise iddiaların gerçek dışı olduğunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Dinçerler paylaştığı videoyla herkesi dumur etti

Hadise magazin gündeminde dur durak bildirmeyen iddialara aldırış etmeden sahnedeki danslarıyla ve özgürlük hakkındaki konuşmalarıyla çok konuşulmuştu. Ayrıldıkları iddia edilen çift herkesi bozguna uğrattı. Mehmet Dinçerler'in İnstagram hesabından yaptığı paylaşım iddiaları sonlandırdı.

Ailece doğum günü kutlama anında video çeken Mehmet Dinçerler'in videosundaki detay herkesi şaşırttı. İnstagram hesabından paylaşılan o videoda eşi Hadise'yi görenler şaşırıp kaldı. Kolundaki dövmeden tanılan Hadise'nin videoda olduğu, ikilinin ayrılmadığı haberleri yayılınca Mehmet Dinçerler paylaşımı hemen kaldırdı. İşte videodaki o detay...