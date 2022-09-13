Meral Akşener 'altılı masada çatlak yok' dedi ama! HDP ve Tunç Soyer sözleri başka diyor...

"HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı sonrası CHP ile aralarında gerilim yaşanan İYİ Parti lideri Meral Akşener, altılı masada çatlak olmadığını belirterek, “Aday liderler masasından mı olacak?” sorusuna, “Evet karar masan çıkacak. Orası bir ortak akıl platformu” diye yanıt verdi. Kendini CHP'nin asli sorumlusu sanıp, İYİ Parti'yi HDP üzerinden terbiye etmeye çalışanlar olduğunu belirten Akşener, Kılıçdaroğlu'nun 5 lideri ziyaret edeceğini duyurdu.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Altılı masada çatlak olmadığını söyleyen İyi Parti lideri, “Aday liderler masasından mı olacak?” sorusuna, “Evet karar masan çıkacak. Orası bir ortak akıl platformu” diye yanıt verdi. Akşener, “Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı ifade ettim. Başbakan adayı olacağımı söyledim. 31 Mart'ta CHP ile birlikte seçime gitmek ve teklifin onlardan gelmesi seçmeni tekrar ayaklandırmak içindi... Derdim parlamenter sisteme dikkat çekmekti. Hâlâ tek adaylığa gidilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer'in sözlerine gerek yoktu!

Akşener, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tepki çeken sözleri için "Atatürk'ün sözlerini 'olabilirler' sözünü hüküm cümlesi olarak kurmuş. Orada bir sorun var hüküm cümlesi olarak kurduğu için. Bu dönemde bu iktidarın cumhur ittifakının bizimle ilgili yaratmaya çalıştığı atmosfere ve ekonomideki ağırlığın kapatılması için ortaya koyabilecekleri her bir hatamızı onlar üstünde tepiniyor. Bunlardan kaçınmamız lazım. Ben İnkılap tarihi hocasıyım. Bu tür hüküm cümleleri genelde toplumu rahatsız eder. Dolayısıyla gerek yoktu. Hüküm cümlesi olarak kurduğunuzda zaten toplum yeterince parçalandı."

Kılıçdaroğlu 5 lideri ziyaret edecek

"Bizim cenahın, altılı masanın yöneticilerinin hepsinin daha sağduyulu daha dikkatli olmasında fayda var." dien Meral Akşener, 6'lı Masa'da oturan liderlerle ilgili flaş bir bilgiyi de paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi dahil 5 lideri ziyaret edeceğini ifade eden Akşener, “Görüşme kesin ama tarihi bilmiyorum” dedi.

Özhaseki bunan inanıyorsa durum vahim!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin "Ekmek 1 lirayken alamıyordunuz, ekmek 5 lirayken alabiliyorsunuz" sözleri hatırlatılan Akşener, “İnandığını zannetmiyorum. Propaganda yapmak başka bir şey. Buna inanıyorsa durum vahim. Ya gerçeklik duygusundan koptu, vatandaşla, milletle alakası kalmadı." dedi.

Enflasyon, dolar, mazot ne olacak?

Millet İttifakı iktidara geldiğinde, enflasyon, dolar, mazot ne olacak?

Akşener'in "Millet İttifakı iktidara geldiğinde, enflasyon, dolar, mazot ne olacak?" sorusuna yanıtı şöyle oldu: “Ekonomi manasında çok iyi hazırlıklı bir siyasi partiyiz. Altılı masadaki bütün siyasi partilerin de çok iyi ekonomi programları var. 3 ay evvel, iktidara gelirsek 1 yıl içinde enflasyon yüzde 10 civarına düşer diyorduk, ama şu ortamda yüzde 20'ye düşer seçmenimize yalan söylemeyeceğiz. Enflasyonu bir yıl içinde yüzde 20'ye düşüreceğiz. Hasar büyüyor. İsrafı, yolsuzluğu, kayırmayı kaldırın anında Türkiye'nin sorunlarının çoğu çözülür. Önce enflasyonu düşüreceksiniz. Daha sonra dolar ve euro da düşer.”

Erdoğan'a: Sen bostan korkuluğu muydun?

Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır! Yunanistan'a tek cümlemiz var: İzmir'i unutma! Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesindeki "adalar" söylemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"İşgal dediğiniz için gereğini yapmanız gerekiyor. Yunanistan’la Türkiye’nin gücü insan inancı askeri güvenlik personeli ordusu mukayese bile dilemez orada bir sorunumuz yok. Böyle bir güçlü bir ülkenin cumhurbaşkanı 12 adanın işgal edildiğini söyleyemez. Sorarlar adama, sen ne yaptın, bostan korkuluğu muydun bunlar olurken! Dış politika bipolar bir durumda!"

Bizi HDP ile terbiye etmek istiyorlar

HDP ile ilgili de konuşan Meral Akşener şöyle konuştu: "Şöyle bir durumumuz var şimdi 6 siyasi partinin yer aldığı bir masa bu iktidar sürekli olarak yedinci bir ayağı olduğunu söylüyor ve bunun üzerinden özellikle İYİ Parti'yi, iktidarın elindeki imkanlarla biz HDP üzerinden terbiye dilmeye çalışılıyoruz. Diğer taraftan da muhalif görünün tırnak içinde ‘kanaat önderi’ de HDP ile aynı yere yan yana getirebilmek için bizi terbiye ediyor."

Öldürseler ben Kürtleri incitmeyeceğim

"Bir taraf ipin ucunu o kadar kaçırıyor ki Kürtlere hakaret etmeye başlıyorlar. HDP’yi bizim başımızda bir sopa olarak kullananların dili seçmene öyle yansımız ki Kürt eşittir PKK’lı gibi bir algı alev gibi yayılıyor. AKP’nin yöneticilerini uyarıyorum eğer güneydoğuda PKK’ya karşı tavır koymasalardı biz neyi konuşuyor olurduk. Öldürseler ben Kürtleri incitmeyeceğim. Bunu bir oy kaygısıyla da yapmıyorum."

Muhalefeti de tanzim ettiğini düşünen...

"HDP de bizim Olduğumuz yerde olamayacağını ilan ediyor ayrıca bir başka ittifak kurma aşamasındalar. Bir grup parmağını bize sallayarak şunu yapıyorlar: Muhalefetin içinde HDP ile bizim yan yana geleceğimizi iddia eden bir yapı var. Kavramsal olarak son derece aşağılayan, bize çok çirkin tavırlar koyan, ciddi tavırlar koyan gerçekten kötü bir dille bir yapı var. Muhalefeti de tanzim ettiğini düşünen tırnak içi kanaat önderleri diyelim adına."

Kendini CHP’nin asli sorumlusu olduğunu kabul eden...

"(Gürsel tekin'in sözleri) Biz tutumu belli siyasi bir partiyim. Biz başka siyasi partilerin başka partilerle olan tutumuna karışmamız, hakaret etmemiz yok. Onların ilişkilerine saygı duyuyoruz bizim de tutumumuza saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ile herhangi bir konuşmamız olmadı. CHP'nin sistemi ile alakası yok bunun. CHP kurumsal olarak bir açıklama yaptı biz de kabul ettik."

Kılıçdaroğlu ile bunu konuşmadık ama...

"Ama kendini solcu kabul eden kendisini CHP’nin asli unsuru olduğunu kabul eden bir grup var. Tırnak için kanaat önderi bunun getirdiği bir durum daha var. Biz HDP ile ilgili tutumumuzdan dolayı sanki bütün Kürtleri, 6 milyon seçmenin her birine saygımız sonsuz kardeşim. Bize düşen saygı duymaktır. Mümkünse o seçmenin oylarından da kendimize alabilmektir. "

"Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, hiçbir adayla ilgili ön yargımız yok"

"Altılı partinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin de konuşan Akşener, "Adı geçen hiçbir adaya yönelik, Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, hiçbir adayla ilgili ön yargımız yoktur" dedi. Akşener, sözlerinin devamında, "Bu seçim son seçim. Bu seçim parlamenter sistemin konuşulacağı son seçim. Bu seçimi alamadığımız takdirde bundan sonraki bütün seçimler bu ucube sistem üzerinden yarışmaya döner. Türkiye ölmez bitmez ama bu ucube sistem üzerinden seçimler olur."

AK Partili seçmene: Gelin makulde birleşelim

Akşener AK Partili seçmene şöyle seslendi: "AK Partili arkadaşlarıma buradan seslendirmek isterim. Erdoğan’ın son seçimi, o da şaibeli ama hadi diyelim son seçimi, sonra ne olacak kardeşin, artık bıkmadık bu kutuplaşmadan, sert dilden! Dolayısıyla gelin makulde birleşelim, verin oyalarınızı bize biz bu geçişi sağlayalım. Cumhuriyet kurulduğundan beri didişmemizi bitirelim. Önümüze bakalım."