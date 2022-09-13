Sağlık Bakanlığı'ndan kota uygulaması iddiası! 1 ayda en fazla 3 hastane randevusu alınabilecek

Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulama ile randevuya kota getirdi. İddiaya göre vatandaş, 1 ayda en fazla 3 kez randevu alabilecek.

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Sağlık Bakanlığı’nın muayene randevularına aylık kota getirdiği iddia edildi. Kamu hastanelerinden randevu bulamayan veya çok ileri tarihlere alabilen vatandaş, bu kez de kota sınırlamasına takılacak.

Birgün'ün haberine göre doktorlar Ergün Demir ile Güray Kılıç, bakanlık yetkilileri tarafından Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin bilgi işlem merkezleri ve bilgisayar firmalarına bilgi verildiğini iletti.

Doktorlar, vatandaşlara “30 günde en fazla 3 randevu alabilirsiniz” mesajları gönderilmeye başladığını aktararak, “Kronik hastalığı olan ve takip edilmesi gereken hastalar, engelli ve kanser hastaları bu durumda ne yapacaklar?” diye sordu.

Muayene randevularına kota getirilmesine tepki gösteren Dr. Demir ve Dr. Kılıç, hastalara da mesaj iletildiğini kaydederek, şöyle dedi:

“Kamu üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene ve ameliyat randevusu alamayan veya çok ileri tarihlere alabilen vatandaşlara, Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulama ile randevuya kota uygulaması getirdi. Randevu için müracaat eden vatandaşlara ‘30 günde en fazla 3 randevu alabilirsiniz’ mesajları göndermeye başladı."