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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ağlayan öğretmen tepkisi! 'Bunları sayıyla mı buldun?'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ağlayan öğretmen tepkisi! 'Bunları sayıyla mı buldun?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ataması yapılmayan öğretmene “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar" sözlerine tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Bunları sayıyla mı buldun? Ekonomistin gözleri ışıldar, eğitimcisi öğretmene ağlak der" ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ataması yapılmayan öğretmene “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar" dediği iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi; “Sen bunları sayıyla mı buldun? Hepsi birbirinden beter bunların. Ekonomistin gözleri ışıldar. Eğitimcisi öğretmene ağlak der.”  dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dünden beri Milli Eğitim Bakanı’nın ataması yapılmayan öğretmenlere “çok ağladınız” dediği konusunda açıklama bekliyorum. Erdoğan sen bunları sayıyla mı buldun? Hepsi birbirinden beter bunların. Ekonomistin gözleri ışıldar. Eğitimcisi öğretmene ağlak der. Diğeri zaten Fotoroman…"

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