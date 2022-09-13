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Süper Lig'de hiç gol yemeyen iki takım zirveyi paylaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'de hiç gol yemeyen iki takım zirveyi paylaştı

Spor Toto Süper Lig’de 6. haftasında da Konyaspor ve Başakşehir’in gol yememe serisi devam etti. İki takım da haftayı 3 puanla kapatırken, puan sıralamasında ilk iki sırayı paylaştılar.

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Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 22 gol atıldı. 4 ev sahibi takım taraftarı önünde 3 puana ulaşırken, 2 mücadelede de deplasman ekipleri galibiyet sevinci yaşadı. 3 maçta ise beraberlik yaşandı. Fenerbahçe’nin BAY geçtiği haftada Beşiktaş ilk yenilgisini Başakşehir’e karşı alırken, Galatasaray ise Kasımpaşa ile girdiği gol düellosunu kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı.

Haftanın kapanış maçında son şampiyon Trabzonspor, Adana Demirspor’a konuk oldu. Yüksek tempolu geçen mücadelede 2 kez eşitliği yakalayan bordo-mavililer, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 3-2’lik mağluibyete engel olamadı.

Zirvenin sahibi Konyaspor
Sezona üst üste aldığı golsüz beraberlikler ile başlayan Konyaspor, son 4 lig maçını kazandı. Eskişehir’de oynanan karşılaşmada Hatayspor’u 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, bu sezon oynadığı tüm müsabakalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Konyaspor, 16 Eylül Cuma günü Galatasaray’a konuk olacak.

Başakşehir’in serisi sürüyor
Ligde 1 maçı eksik Medipol Başakşehir, 6. haftada Beşiktaş ile deplasmanda karşılaştı. Turuncu-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazanarak puanını 13’e yükseltti ve puan durumunda 2. sıraya yerleşti. Tüm maçlarda kalesini gole kapatan Başakşehir, bu geleneğini Beşiktaş’a karşı da sürdürürken, ilk 5 maçında gol yemeyen ikinci takım oldu.

Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı
Ligde ilk 5 maçta sadece 4 gol atabilen Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-2 galip geldi. Sarı-kırmızılıların ilk golü Gomis, diğer 2 golü de Kerem Aktürkoğlu’nun ayağından geldi. Cimbom bu galibiyetle puanını 13 yaptı.
Gomis de 6 haftada 4 gole ulaşarak yükselen performansını sürdürdü.

Alt sıralarda mağlubiyet serileri
Son 4 lig maçını 1-0’lık sonuçlarla kaybeden Ümraniyespor, 6. haftayı Gaziantep FK deplasmanında aldığı 1 puanla kapatırken, ligde 2. puanına ulaştı. 1 maçı eksik takımlardan biri olan Hatayspor ise 1 puanda kalarak haftayı 18. sırada kapattı. Alanyaspor’a karşı 2-1 kaybeden MKE Ankaragücü, üst üste 4. yenilgisini aldı ve ligin dibine demir attı. Ankara temsilcisinin 1 puanı var.
İşte haftanın maçları ve sonuçları:
Corendon Alanyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1
Konyaspor: 1 - A. Hatayspor: 0
Fatih Karagümrük: 1 - Giresunspor: 1
DG Sivasspor: 1 - İstanbulspor: 1
Gaziantep FK: 1 - Ümraniyespor: 1
Kasımpaşa: 2 - Galatasaray: 3
Kayserispor: 1 - FT Antalyaspor: 0
Beşiktaş: 0 - Medipol Başakşehir: 1
Adana Demirspor: 3 - Trabzonspor: 2

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