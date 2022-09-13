Acun Ilıcalı'nın küçük kızının ayakkabı fiyatı dudaklarda uçuk çıkarttı! "Acun'a para bol gelmiş"

TV8'in sahibi, medya patronu Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'dan olan en küçük kızı Melisa'nın giydiği ayakkabının fiyatı duyanlara yuh çektirdi. Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı'nın kızına bu kadar pahalı ayakkabı alması sosyal medyanın da gündemi oldu.

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Ekranların en çok seyredilen ve izlenen programlarına ev sahipliği yapan TV8'in sahibi Acun Ilıcalı son günlerde en küçük kızı Melisa'ya aldığı ayakkabıların fiyatı ile gündemde. Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa'nın giydiği ayakkabı sosyal medyayı da ikiye böldü. Daha önce Hande Erçel, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç gibi isimlerin giydiği markanın ayakkabısını giyen Melisa'nın ayağında servet taşıdığı ortaya çıktı.

Kızlarına çok düşkün olan Acun Ilıcalı daha önce kızı Melisa hakkında yaptığı bir açıklama ile de günlerce konuşulmuştu. Yaptığı bir açıklamada kızım Melisa baktım sürekli Sihirli Annem'i seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler” açıklamasında bulunmuştu ve o dönem diziyi Exxen'de yayına sokmuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı'nın attığı fotoğrafta en dikkat çeken şey kızı Melisa'nın ayağındaki ayakkabılar oldu. Melisa Ilıcalı’nın ayağındaki ayakkabılarının değerinin 30 bin lira olduğu ortaya çıktı! Bu paylaşım sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bazıları 'millet 100 lira bulamazken bu ne abarttı' derken bazıları ise adam çalışıyor ve çocuklarına harcıyor kime ne yorumunda bulundu.

Acun ılıcalı evlilikleri ve kızları

Acun Ilıcalı ilk eşi Seda Başbuğ ile henüz 19 yaşındayken evlendi. İkinci eşi Zeynep Ilıcalı ile 2003 yılında evlenen Acun Ilıcalı, 2017 yılında da son eşi Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturdu. Peki Acun Ilıcalı'nın evlilikleri neden bitti kaç çocuğu var, isimleri neler? İşte Acun Ilıcalı'nın eşleri ve çocukları;

Acun Ilıcalı ilk eşi Seda Başbuğ

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evliliği 1988 yılında başladı, 1993 yılında boşanmayla bitti. Kamuoyndan uzak duran Seda Başbuğ medyanın gündemine Acun Ilıcalı'dan olan kızı Banu Ilıcalı'nın düğünü ile geldi. İlk kez görüntülenen Seda Başbuğ gençliği ve güzelliği ile dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Ilıcalı

Acun Ilıcalı ikinci evliliğini boşandıktan 10 yıl sonra yaptı. Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi olarak Zeynep Ilıcalı'yı seçmişti. Acun Ilıcalı ile Zeynep Ilıcalı'nın evliliği 2003 yılında gerçekleşti. O dönemde Acun Ilıcalı henüz bir medya patronu değil, yeni ünlenen bir televizyon muhabiriydi. Acun Ilıcalı'nın ikinci karısı ile olan evliliğinden 2 kızı daha oldu.

Son ve en olaylı evliliği Şeyma Subaşı

Acun Ilıcalı son eşi Şeyma Subaşı ile henüz evliyken birlikte olmaya başladı. Yasak aşkı ile gündem olan Acun Ilıcalı, söylentilere kulaklarını tıkadı ve Şeyma Subaşı ile olan ilişkisinden bir de çocuk sahibi oldu.

Acun Ilıcalı boşandıktan sonra üçüncü kez nikah masasına oturdu. 2017 yılının yazında Şeyma Subaşı ile dillere destan bir düğünle evlendi. Çiftin aşklarının meyvesi olan kızları Melisa Ilıcalı da anne ve babasının düğününde yer aldı.

Acun Ilıcalı büyük aşkı Şeyma Subaşı ile sunuculuğunu yaptığı televizyon programı Var Mısın Yok musun'da tanıştı. İlişkisi döneminde Zeynep Ilıcalı ile boşanma kararı aldı. 2016 yılında da Zeynep Ilıcalı ile 2003 yılında yaptığı evliliği noktaladı.

Acun Ilıcalı çocukları kaç tane

Acun Ilıcalı'nın ilk eşinden bir, ikinci eşinden 2 ve son eşinden 1 olmak üzere toplam 4 kız çocuğu var.

Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı babası ile birlikte çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Banu Ilıcalı'yı evlendiren Acun Ilıcalı, kızına hayli düşkün. Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evlilinden. Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Ilıcalı ile olan evliliğinden 2 kızı var. Kızlarından birinin ismi Yasemin diğerinin ismi Leyla Ilıcalı. Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Şeyma Subaşı ile olan ilişkisinden dünyaya geldi. Melisa Ilıcalı babasına çok düşkün.

Ayça Çağla Altunkaya, 1999 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir. Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun olmuş ve basketbol ile ilgilendiği biliniyor.

İkametine Yalova'da devam eden 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde görüntülenmişti.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın birlikte olduğu Ilıcalı'ya ait olan sürat teknesinde yakalanan görüntülerle ortaya çıkmıştı. Survivor 2021 çekimlerindeki bir karesinin yayınlanmasının ardından magazinde ismi oldukça gündeme gelmiştir. Ayça Çağla Altunkaya' yı görenler Acun Ilıcalı'nın eski sevgilisi Şeyma Subaşı ile benzerliğini gözden kaçırmadı.

Ayça Çağla Altunkaya, 1999 doğumlu olup 21 yaşında ve Yalovalıdır. Basketbol ile ilgilendiği bilinen Ayça Çağla Altunkaya hemşirelik okulu mezunu olduğu belirtildi. Ayça Çağla Altunkaya eğitim hayatına Nişantaşı Üniversitesi'ndedevam etmektedir.

Anne ve babasının kaybı

Kızı Banu'nun doğumundan on ay sonra anne ve babasını bir trafik kazasında kaybetmiştir.