Azerbaycan ile yeni çatışmalarda kaç Ermenistan askeri öldü? Paşinyan zaiyatı açıkladı

AZERBAYCAN ile Ermenistan arasında dün gece sınırda çatışmalar yaşandı. Her iki tarafta da kayıplar olduğu açıklanmıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün yaptığı açıklamada çatışmalarda verdikleri zaiyatı paylaştı. 49 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınırda Azerbaycan ile yaşanan çatışmalara ilişkin parlamentoda konuştu.

"Kanıtlamalıyız"

Başbakan Paşinyan, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan istikametinde 4 yöne taarruz gerçekleştirdi, daha sonra 2-3 yön daha eklendi. Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt verdiğini göstermeye çalışıyor, ancak bu bilginin tamamen yanlış ve gerçeğe uymayan bir yalan olduğunu kanıtlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaç Ermenistan askeri öldü?

Paşinyan, sınırdaki çatışmalarda verdikleri son kayıpları açıkladı. Paşinyan, "Şu anda Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilen 49 kaybımız var" diye konuştu.

Çatışmalar sürüyor mu?

Şu an itibariyle muharebe operasyonlarının yoğunluğunun azaldığını belirten Paşinyan, 1-2 yönde çatışmaların devam ettiğini kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı provakasyonlar gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

Ermeni askerler mayın döşerken yakalandı

Açıklamada, bölgedeki dağlık araziden, karanlıktan ve derelerden faydalanarak Azerbaycan ordusu birliklerinin mevzileri ile ikmal yolları arasındaki alanları farklı yönlerde mayınlamaya çalışan Ermeni askerlerinin tespit edildiği ve Azerbaycan askerlerinin müdahalesiyle çatışma çıktığı kaydedilmişti.

ABD 'derhal çatışmaları durdurun' çağrısı yapmıştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunmuştu. Blinken, "ABD, Ermenistan'daki yerleşim yerlerine ve sivil altyapıya yönelik bildirilen saldırılar da dahil olmak üzere, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışma haberlerinden derin endişe duymaktadır. Uzun zamandır açıkça belirttiğimiz gibi, bu sorunun askeri bir çözümü olamaz. Her türlü askeri çatışmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." demişti.