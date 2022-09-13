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Alt komşudan kıskandı Ezgi'yi vahşice öldürdü! Adana'da kocanın ifadesi kan dondurdu

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Alt komşudan kıskandı Ezgi'yi vahşice öldürdü! Adana'da kocanın ifadesi kan dondurdu

ADANA'da kıskanç koca vahşeti gerçekleştirdi. Dini nikahlı eşi Ezgi Deler'i döve döve öldürdü. Katil zanlısı koca yakalanırken Ezgi Deler gözyaşlarıyla bugün toprağa verildi.

Alt komşudan kıskandı Ezgi'yi vahşice öldürdü! Adana'da kocanın ifadesi kan dondurdu

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Rasil S., dini nikahlı eşi 1 çocuk annesi Ezgi Deler’i (25) alt kattaki komşusundan kıskandığı için darp etti.

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Alt komşudan kıskandı Ezgi'yi vahşice öldürdü! Adana'da kocanın ifadesi kan dondurdu

Gece sesleri duyan komşuları sabah eve girerek Ezgi Deler’i kontrol etmek istedi.

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Alt komşudan kıskandı Ezgi'yi vahşice öldürdü! Adana'da kocanın ifadesi kan dondurdu

Eve giren komşular Deler’i ağır şekilde darp edilmiş korkunç halde buldu.

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Alt komşudan kıskandı Ezgi'yi vahşice öldürdü! Adana'da kocanın ifadesi kan dondurdu

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.

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