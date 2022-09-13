Alt komşudan kıskandı Ezgi'yi vahşice öldürdü! Adana'da kocanın ifadesi kan dondurdu
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ADANA'da kıskanç koca vahşeti gerçekleştirdi. Dini nikahlı eşi Ezgi Deler'i döve döve öldürdü. Katil zanlısı koca yakalanırken Ezgi Deler gözyaşlarıyla bugün toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Rasil S., dini nikahlı eşi 1 çocuk annesi Ezgi Deler’i (25) alt kattaki komşusundan kıskandığı için darp etti.
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Gece sesleri duyan komşuları sabah eve girerek Ezgi Deler’i kontrol etmek istedi.
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Eve giren komşular Deler’i ağır şekilde darp edilmiş korkunç halde buldu.
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Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.
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