Cinsel içerikli fotoğraf iddialarıyla gündemi sarsmıştı! Gökhan Güney'in gelini evinde yangın çıkarttı

Ünlü şarkıcı Gökhan Güney'in sekiz yıl önce vefat eden oğlu Selim Güney'in eşi Ece Güney geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda söylediği sözlerle gündeme bomba gibi düşmüştü. Ece Güney Esenyurt'daki evinde yangın çıkarttı.

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Arabesk müziğinin ünlü ismi Gökhan Güney'in 2014 yılında mide kanseri nedeniyle vefat eden oğlu Selim Güney'in 2012 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ece Güney geçtiğimiz günlerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile karşı karşıya programına katıldı. 2014 yılında eşini kaybeden Ece Güney kayınpederi Gökhan Güney hakkında akıllara durgunluk veren iddialarda bulunmuştu.

Tüm Türkiye'yi şoka sokup yangın çıkardı

Eşinin ölümünden sonra bir iş insanıyla aşk yaşadığını ve sevgilisinin cinsel içerikli görüntülerini kayda aldığını söyleyen Ece Güney bu görüntülerin kayınpederi Gökhan Güney'in elinde olduğunu ve eşinden kalan sekiz dairenin tapusunu bu görüntülerle üstüne aldığını iddia etmişti.

Tüm Türkiye'yi şaşkına uğratan bu iddialara ünlü şarkıcı Gökhan Güneyden yanıt gecikmemiş ve eski gelininin iddialarının kendisini karalamak için olduğunu, hukuki işlemlere başvuracağını açıklamıştı. Bütün bu olaylardan sonra ünlü şarkıcının eski gelini Ece Güney'in Esenyurt'daki evinde yangın çıkarttığı iddia edildi.

Komşularıyla kavga etti

Akşam saatlerinde meydana gelen yangın Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Yangının asıl nedeni henüz bilinmezken mahalle sakinleri itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın ekipler tarafından söndürülürken üst katlardaki 16 kişi evden çıkartıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından apartman sakinleri apartmanın yanının başladığı bodrum katında oturan Ece Güney'le tartışmaya başladılar. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştüğü sırada o görüntüler cep telefonları tarafından çekildi. Kavgaya olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

"Yangını ben çıkarmadım! Cahil birine benzemiyorum"

Yangın hakkında konuşan Ece Güney yangını kendisinin çıkarmadığını açıklayarak olay anını "Akşam 19.00 civarıydı. Patlama sesi duydum. Baktım elektrik saatlerinin olduğu yerde duman var. Apartmana koştum dışarı baktım alev var. Daha sonra ikinci patlama sesi duydum. Hemen yangın tüpünü aradım bulamadım. Sonra üçüncü patlama sesini duyunca dumanlarda çoğalınca mecburen dışarı çıktım."

"Yangın tüpüm olsaydı belki ilk müdahalede söndürebilir miydim bilmiyorum. Sonra itfaiye geldi müdahale etti" dedi. Çevredekilerin iddialarını cevaplayan Güney, "Sonra dışarıda tartışma oldu. İnsanlar bana 'yangını sen çıkardın' diyerek üzerime çullandılar. Oysa ben onlara patlama olabilir, çocuklarınızı alın buradan dedim. Yangını ben çıkarabilir miyim? Doğal gazlı binada yangın çıkaracak kadar cahil birine benzemiyorum" sözleriyle anlattı.