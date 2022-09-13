Hem kan yapıyor hem öksürüğü anında kesiyor! Bu besin tam bir şifa kaynağı

Öksürüğü dindirilmesi ve kan yapmasıyla bilinen pekmez, aslında içeriğindeki vitamin, kalsiyum ve magnezyumlar sebebiyle birçok hastalığa faydası bulunuyor.

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Yüksek bir demir kaynağı olarak bilinen pekmez, kadınlar için her ay tekrarlanan adet döngüleri için muhteşem bir destek sağlayarak regl belirtilerinin vücut üzerinde görülecek olan olumsuz etkilerine karşı koruma sağlayarak sancı, kramp ve ağrıları dindirir.

B vitaminleri, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olması sebebiyle serotonin seviyelerinin yükselmesine destek olan pekmez, ruh hali ile savaşmaya yardımcı olarak kaygılı, stresli ve gergin ruh halinden sizi kurtarır.

Düşük bir glisemik indekse sahip olduğundan diyabet hastaları için oldukça şifalı olan pekmez, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine ve dengelenmesinde etkili olarak ani bir şekilde artan şeker seviyelerine karşı koruyarak, insülin direncini dengede tutar.

Bakteriler için laktik asit üretimine karşı koruma sağlayan pekmez, cilt sağlığının korunmasına destek olarak cilt yüzeyinde ortaya çıkan sivilce ve aknelerin oluşumuna engel olur, lekelenmelere ve kırışıklıklara karşı koruyarak cildin eşitlenmesini ve dengede tutarak korunmasını sağlar.

İçeriğindeki yüksek miktarda kalsiyumdan dolayı kemik sağlığının korunmasını ve gelişmesini sağlayan pekmez, düzenli olarak yenildiği zaman kemiklerin alacağı hasarlara karşı korunmasını, ilerleyen yaşlarda görülecek olan osteoporoza karşı direnç sağlar.

Kalp ve damar sağlığı için gerekli olan potasyumu içeriğinde barındırmasından dolayı kalp sağlığının korunmasını, kardiyovasküler sisteme kan akışının düzenli olmasını ve kolesterol seviyelerinin dengede kalmasına yardımcı olur.

Pekmezin faydaları neler?