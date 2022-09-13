Çocukluğunuz gözünüzün önüne gelecek! Meşhur amonyaklı pasta tarifiyle pastane kıskandırın

Küçükten büyüğe herkesin severek yiyeceği amonyaklı pasta tarifi, hem pratik hem de çok lezzetli oluşuyla herkesin damağında tadını bırakmak için geliyor. Pratik ve kolay hazırlanışı sayesinde çayın yanında yemek için hızlıca hazırlayabileceğiniz bu pastayı tarif defterinize yazmayı ihmal etmeyin. Çocuklarınız bu pastaya bayılacak...

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Amonyaklı pasta tarifi

Çayın yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız amonyaklı pasta tarifi tam size göre... Çok kolay, pratik yapılışıyla ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak. Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca çocuklardan büyüklere herkesin büyük bir zevkle yiyeceği ve gözlere oldukça hitap eden görüntüsüyle gözdeniz olacak. Özellikle çocuklar, yapacağınız bu tatlıyı yemeye doyamayacak. Ağızda dağılan muhteşem kremasıyla sizi bambaşka diyarlara götürecek bu amonyaklı pastayı yerken, adeta bulutların üzerinde gezintiye çıkacaksınız. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olacak olan o herkesin bayılacağı amonyaklı pasta tarifi...

Amonyaklı pasta için malzemeler:

Hamuru için:

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı süt (200 ml)

- 1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)

- 1 tatlı kaşığı gıda amonyağı

- 6,5 – 7 su bardağı un

Muhallebisi için:

- 1,5 litre süt

- 1,5 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı un

- 3 yemek kaşığı kakao

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

- Fındık

Amonyaklı pasta yapılışı:

- Amonyaklı yaş pasta yapmak için öncelikle derin bir karıştırma kabının içine yumurtaları ve şekeri alarak şeker beyazlaşıp köpük köpük olana kadar tel çırpıcı ile çırpın.

- Üzerine sıvı yağ, süt ve amonyağı ekleyerek tekrar çırpın.

- Ardından yavaş yavaş unu ekleyin ve hamuru yavaş yavaş yoğurun. Elde ettiğiniz hamurun kulak memesinden biraz daha sert bir kıvamda olması gerekiyor.

- Kıvam alan hamuru toparladıktan sonra un serptiğiniz tezgaha alın ve toparlayın.

- Ardından hamuru 6 eşit parçaya bölün. Her parçayı da elinizde yuvarlayarak beze haline getirin.

- Hazırladığınız bezelerden bir tanesini alın ve oklava veya merdane ile 1-2 mm kalınlığında açın.

- Hamuru açtıktan sonra üzerine bir kalıp veya tencere kapağı koyarak bastırın. Kenarlarda kalan fazlalıkları alın. Tüm bezelerin kenarlarından artan fazlalıkları birleştirerek 1 beze daha elde etmiş oluyorsunuz. Böylelikle pastayı 7 bezeden hazırlamış oluyorsunuz.

- Daha sonra hafif unlayın ve oklava ile pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine alın. Yapışmaz tepsiniz varsa pişirme kağıdı kullanmadan da pişirebilirsiniz.

- Önceden ısıttığınız 180°C fırında yaklaşık 8 dakika pişirin. Üzerinin hafif pembeleşmesi yeterli olacaktır.

- Kalan hamurları da aynı şekilde açarak teker teker pişirin.

- Pişirdiğiniz hamurların daha hızlı soğuması için fırın teli üzerine alın.

- Tüm bezeleri pişirdikten sonra amonyaklı pastanın muhallebisi için uygun bir tencereye şeker, un, kakao ve sütü alarak karıştırın.

- Ardından yumurta sarısı ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra muhallebiyi pişmesi için ocağa alın.

- Muhallebiyi kaynayıp koyulaşıncaya kadar pişirin.

- Kaynamaya başladıktan sonra içerisine tereyağı ekleyin ve eriyene kadar iyice karıştırın.

- Pişirdiğiniz keklerden bir tanesini servis tabağına yerleştirin ve üzerine 1-2 kepçe kadar sıcak muhallebiden dökerek spatula veya pasta sıvama aparatı ile yayın

- Üzerine bir kat daha kek yerleştirin ve tekrar muhallebiden dökün. Bu şekilde 7 katı hazırlayın.

- Tüm katları hazırladıktan sonra kalan muhallebiyi pastanın üzerine dökün ve kenarlarını da tamamen kapatacak şekilde her yerini kaplayın.

- Pastanın üzerini fındık kırıkları ile süsleyerek dinlenmesi için dolaba kaldırın. Mümkünse 1 gece kadar pastayı dolapta dinlendirin.

- Güzelce dinlenen amonyaklı pastayı dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun...