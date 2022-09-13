Türkiye'ye seçimlere kadar çok büyük para sokacaklar! Bir kısmı geldi dahası gelecek

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, iktidara yakın bir isimle yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı: "Seçime kadar Türkiye’ye çok büyük miktarlarda para sokacaklarını düşünüyorlar ve bir kısmı geldi, dahası da gelecek..."

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Ekonomi kulislerinde konuşulan Türkiye'ye kaynağı belirsiz para girişi tartışmalarına Habertürk yazarı Fatih Altaylı da katıldı. HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “Abdullah Gül’ün ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık günlerinde AK Parti içinde önemli görevler üstlenmiş daha sonra siyaset ile bağını koparmış ama iktidar ile hâlâ yakın” bir ismin, “Seçime kadar Türkiye’ye çok büyük miktarlarda para sokacaklarını düşünüyorlar ve bunun bir kısmı geldi bile. Dahası da gelecek” dediğini aktardı. Altaylı, ismini açıklamadığı bu kişiyle arasında geçen diyalogu şöyle aktardı:

Türkiye'ye bu parayır kim veriyor?

“Kim veriyor bu parayı" diye sordum.

“Büyük bölümü Körfez'den, bir kısmı Uzakdoğu'dan, belki pek azı da Kuzey’den diye konuşuluyor. Ama çoğu İslam coğrafyasından.”

"Peki kim veriyor" diye ısrar ettim.

“O kadarını bilemem ama geliyor” dedi.

Bu para nasıl geri ödenecek?

“Kaydi para olmalı. Bir yerde izi bulunur” dedim.

“Nakdi para. Görenlerle konuştum” diye ısrar etti.

“Peki diyelim ki, haklısın. Geldi. Geri nasıl ödenecek bu para” diye sordum.

Seçimi kazanmak önemli, ödemesi kolay!

“Seçimi kazanmaya odaklılar. Seçimi kazanmadıktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. O yüzden öncelik seçimi kazanmak. Ödemesi kolay. Bu para Türkiye’ye dolar 18 TL iken girer bozulur. Sonra dolar düşürülür bir miktar geri alınır geri gider” dedi.