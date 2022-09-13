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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Bruma'ya talip çıktı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Bruma'ya talip çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadroya kattığı sonrasında gözden çıkarılan Bruma'ya, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'in talip olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderilen lisans listesinde kadroya almadığı Bruma'ya, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'in talip olduğu öğrenildi.

Sezon başında PSV'den 4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Bruma'ya lisans çıkarılmamış ve Portekizli oyuncu, ocak ayına kadar kadronun dışında tutulmuştu.

Önce PSV'ye Bruma'yı geri vermek isteyen Fenerbahçe, ret cevabı alınca transferin devam ettiği ülkelerden 27 yaşındaki oyuncu için teklif beklemeye başladı.

Resmi teklif bekleniyor

UEFA'ya gönderilen kadroya bile yazılmayan ve ocak ayına kadar sadece antrenmanlara çıkacak olan Bruma'nın durumunu soran Maccabi Tel-Aviv'in, resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

2014 - 2017 yılları arasında Galatasaray'da oynayan ve bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 resmi maça çıkan Bruma, 1 asistlik katkıda bulunmuştu.

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