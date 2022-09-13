Havva Öztel ünlü olmak için ne yapacağını şaşırdı! Yukarı kadar kaldırıp poz verdi "kızından utan"

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz günlerde müzik dünyasına adım atan annesi Havva Öztel pozlarıyla olay olmaya devam ediyor. Ünlü isim bu defa paylaşımıyla linç yedi

Abone ol

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması ile ilk kez ekranlarda gördüğümüz daha sonra çıkarttığı Cevapsız Çınlama şarkısı ile genç yaşta dinlenme rekorları kırarak birçok başarıya imza atan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan annesi Havva Öztel geçtiğimiz aylarda müzik dünyasına adım atmıştı.

Müzik dünyasına Bergen'le girdi

2017 yılında eşi Mehmet Tilki ile ayrılan ve uzun süredir kızları ile yaşayan 44 yaşındaki Havva Öztel sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimler arasında yeralıyor. Bir dönem İnstagram hesabından şarkı söylerken videolarını paylaşan ve sesiyle herkesi büyüleyen Öztel geçtiğimiz Ağustos ayında Bergen'in "Seni Kalbimden kovdum şarkısını seslendirmiş ve müzik kariyerini başlatmıştı.

Bu defa fotoğrafıyla gündemlerde

Hayalleri gerçek olan Havva Öztel Youtube kanalında seslendirdiği parçayı paylaşması üzerine kızı Aleyna Tilki gibi kısa sürede çok sayıda dinlenme almıştı. Uzun süre sesiyle gündemlerden düşmeyen ünlü isim bu defa sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündem oldu.

Hem güzelliği hem sesi ile kendine hayran bırakan Öztel İnstagram hesabından göbeğini açıkta bırakan turuncu bir tişört ve eşofmanla paylaşımda bulundu. Ünlü ismin o pozları kısa sürede binlerce beğeni alırken çok sayıda eleştiri aldı.

"Boyun kadar kızın var..."

Havva Öztel'in göbeği açık pozlarını bazı takipçileri desteklerken bazıları ağır eleştirilerde bulundu. Ünlü isme bir sosyal medya kullanıcının "Boyun kadar kızların var biraz utan" yorumunda bulunması dikkatlerden kaçmadı. İşte Aleyna Tilki'nin kendisi gibi şarkıcı annesi Havva Öztel'in sosyal medya hesabından paylaştığı o pozları...