Acun Ilıcalı boş durmadı! Tuzak dizisi için bakın hangi oyuncuyla el sıkıştı?

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı yeni sezon için kolları sıvadı. Ekranların fenomen yarışmalarına ev sahipliği yapan TV 8 yeni sezonda rakiplerinin dengesini iyice sarsacak. Birbirinden iddialı yarışmaların yanı sıra reyting listelerini alt üst etmeye gelen 2 dizi de yolda. Peki Acun Ilıcalı hangi yıldız isimle el sıkıştı?

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Yeni sezonun başlaması ile birlikte birçok kanal da ard arda yeni dizileri ve yarışmaları yayına sokmaya başladı. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ise boş durmadı rakiplerine nal toplatmak için iddialı dizileri sıraya koydu. Geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncu Akın Akınözü ile anlaşan Ilıcalı, TV8 için bu kez bakın hangi başarılı oyuncunun kapısını çaldı...

Yeni dizi için anlaşmalar tamam

TV8, yeni sezonda bomba bir projeyi dizi severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Son olarak Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın başrolleri paylaşacağı "Tuzak" dizisi için kolları sıvayan Acun Ilıcalı'nın yeni bir dizi için daha anlaşmalar sağladığı ortaya çıktı.

Yeniden kapısını çaldı, el sıkıştılar

TV8'in en çok ses getiren dizilerinden biri olan ve gerçek hayattaki hikayelerden uyarlanan 'Doğduğun Ev Kaderindir'de başrol olan Engin Öztürk'ün "Sıfırıncı Gün" isimli projeyle izleyenlerin karşısına çıkacağı öğrenildi.

Polisiye dizisi olduğu iddia edilen Sıfırıncı Gün dizisinde Berk Cankat ile Yiğit Özşener gibi iki önemli oyuncunun da Öztürk'e eşlik edeceği söyleniyor.

Peki bir çoğumuzun Fatmagül'ün suçu ne dizisi ile tanıdığı ve giderek yıldızı parlayan başarılı oyuncu Engin Öztürk kimdir, hangi dizilerde rol aldı birlikte bakalım

28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğudur. Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun oldu.

2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na girmiş ve 2005 yılında mezun oldu. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girdi. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda girdiği tiyatro kolundan geldi.

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde "Selim Yaşaran" karakterini canlandırdı. Dizi, Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep oldu.

Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde "Komiser Emre" karakterini canlandırdı.

2018-2020 yılları arasında Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız dizisinde "Levent Topal" karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında Yüzleşme dizisi ve 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Biz Böyleyiz filminde oynadı.