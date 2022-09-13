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Miçotakis'ten Erdoğan'a olay yanıt: Gece geleceğini söyleyenleri biz gün ışığında bekliyoruz

Miçotakis'ten Erdoğan'a olay yanıt: Gece geleceğini söyleyenleri biz gün ışığında bekliyoruz

Türkiye karşıtı söylemleri ve artan tacizlerle gerilimi tırmandıran Yunanistan, tahrik siyasetine devam ediyor. Macron'dan aldığı destekle moral bulan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansazın gelebiliriz" sözlerine cevap verdi.

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Ankara-Atina hattında gerilim yükselirken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Yunanistan'a tam destek

Macron, görüşmeden sonra Fransa'nın Yunanistan'a desteğini dile getirerek, iki ülke arasındaki stratejik iş birliği anlaşmasının "Doğu Akdeniz'de hiçbir provokasyona izin vermeyeceğini" söyledi. 

Paris Elysee Sarayı'ndaki görüşmeden sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Gece geleceğini söyleyenleri biz gün ışığında bekliyoruz. Gün ışığı kimin halkı olduğunu ve gerçek gücün kimin tarafında olduğunu gösterir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'la artan gerilimle ilgili konuşurken, "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

"İlk firkateynler inşa ediliyor"

Miçotakis de Fransa ve Yunanistan arasında geçen sene imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasına dikkat geçerek, "İlk Rafale'ler gökyüzünde uçuyor, ilk fırkateynler inşa ediliyor" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Yunanistan'ın egemenliğini tamamıyla destekliyoruz" derken, iki ülke arasında dış ve savunma politikalarında işbirliği ile silahlanmanın "karşı karşıya kalınan zorluklar ışığında daha da önemli olduğunu" ifade etti.

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