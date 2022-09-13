Eşinizden kimseye kalmayacak! Tahinli sütlü tatlı kaynanaya tırnak yediriyor

Türk mutfağında önemli bir konuma sahip olan tatlılar, her akşam yemeğinin ardından birçok kişi tarafından severek tüketiliyor. Tahinli muhallebi tarifi ise internette en çok aranan tarifler arasında bulunmasa da bu tarifi uygulayanlar, yaptıkları tatlıyı tadınca vazgeçemiyor.

İşte tahinli muhallebi malzemeleri ve tarifi...

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı dolusu un

2 yemek kaşığı dolusu nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

1 çay bardağı tahin

Üzeri için:

Fındık kırığı

Kavrulmuş susam

Tahinli muhallebi yapılışı:

Tahinli muhallebi tarifi için; ilk önce derin bir tencere içine 1 litre süt ekleyin. Sütün içine 1 adet yumurta sarısı ve 1 su bardağı toz şeker ekleyin. Daha sonra tencereye 3 yemek kaşığı dolusu un ve 2 yemek kaşığı dolusu nişasta koyun. Hazırlanan tüm bu malzemeleri çırpıcı yardımı ile pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırın. Tahinli muhallebi tarifinde kullanılan su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Çay bardağı ölçüsü ise 110 ml'dir.

Hazırlanan muhallebi karışımını ocak üzerine koyup, koyu bir kıvam alana dek sürekli karıştırarak pişirin. Daha sonra pişen muhallebinin üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekleyerek iyice karıştırıp, ocak üzerinden alın.

En son olarak muhallebinin içine 1 çay bardağı tahin ekleyin. Çırpıcı ile iyice karıştırın. Tercihinize göre tahin miktarını azaltıp, çoğaltabilirsiniz. Muhallebiyi koyacağınız kase ya da herhangi bir kabın içini ıslatıp, suyunu süzün. Ardından tahinli muhallebiyi kaselere eşit bir şekilde dökün. Bu şekilde oda ısısında bir süre bekledikten sonra buzdolabında en az 3-4 saat dinlenmeye bırakın.

Sonrasında buzdolabında soğuyan tahinli muhallebiyi çıkartıp, kenar kısımlarından hafifçe elinizle bastırarak hava kaldırın. Sonrasında servis tabağına ters çevirip çıkartın. Üzerini fındık kırığı ve çok az kavrulmuş susam ekleyerek servis edebilirsiniz. Zevkinize göre çikolata sosu ile de süsleyebilirsiniz.

Tahinli muhallebi kaç dakikada hazırlanır ve kaç kişiliktir?

Tahinli muhallebi tarifini hazırlamak için toplamda 25 dakika yeterlidir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 15 dakikası da pişirme aşmasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 6 kişilik tahinli muhallebi için geçerlidir.