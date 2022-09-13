Aksaray'da istediğini alamayınca kardeşini başından vurarak öldürdü!

AKSARAY'da babalarından kalan miras yüzünden tartışan 2 kardeşin kavgası kanlı bitti. İstediği parayı alamayan ağabey kardeşini silahla vurarak öldürdü.

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Olay, dün gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesinde bulunan bir marketin içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yıl önce vefat eden babalarından kalan mirası paylaşmak isteyen Kemal Elçi (39) ile kardeşi Kenan Elçi (36) arasında anlaşmazlık yaşandı.

Acımadan başından vurdu!

Market içinde aralarında tartışan ağabey ve kardeşin tartışması kısa sürüde kavgaya dönüştü. Kardeşlerden ağabey olan Kemal Elçi yanında bulundurduğu silahla kardeşi Kenan Elçi’yi başından vurdu.

Kurtarılamadı

Ağabeyi tarafından vurulan kardeş kanlar içinde yerde yığılırken, ağabey hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen Kenan Elçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, katil ağabeyin peşinde

2 kardeşin birbiri ile kavga ettiğini duyunca olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Ağabeyi tarafından vurulan kardeşin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kardeşini vuran cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.