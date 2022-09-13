Hepsinin kaderi yüzlerinde saklı... Bu kadın modeller diğerlerinden çok farklı
Son yıllarda kadınlara asit kullanılarak yapılan saldırılarda artış var. Ülkemizde olduğu gibi İran'da da kadınlar bu kabustan kurtulamıyor. Asit saldırısı öldürmese de insanda kalıcı tahribat bırakıyor. İranlı bir modacı, asit saldırısına uğrayan kadınları bir araya topladı. Onlara destek olmak için modellik yaptırıyor. İşte o kadın modeller...
İran’da her yıl çok sayıda kadın asit saldırısına uğruyor. Nedenleri ve kişiler değişse de saldırılardaki temel amacın kadının güzelliğini elinden alıp onu toplumun dışına itmek olduğu değerlendiriliyor.
Anlaşamayan eşler, evliliğe müdahale eden aileler, hesapları beğenmeyen patronlar, evlilik teklifi reddedilen gençler ve daha birçok etken öne sürülse de saldırganların hedefinin aynı çerçevede olduğu belirtiliyor.
Saldırıya uğrayan kadınların rehabilitesi için devlet ve sivil toplum kuruluşları çeşitli projeler yaparken mağdurlara destek olmaya çalışan çok sayıda vatandaş da bulunuyor.
Asit saldırısına uğrayan kadınlara bireysel destek olmaya ve farkındalık oluşturmaya çalışanlardan biri de başkent Tahran’da elbise tasarımı yapan Amen Hademi. Modacı Hademi, iş yerinde model mankenler yerine asit saldırısına uğrayan kadınları çalıştırıyor.