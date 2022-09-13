Diziler kaldığı yerden sonunda devam edecek! İşte bu hafta yeni sezonu başlayacak diziler

Dizi severler, genellikle kışın yayınlanan dizileri daha çok tercih ediyor. Geçen sezon araya giren diziler ise Eylül ayın başlamamızla birlikte yayın hayatına devam edecek. İşte yeni sezona başlayacak olan diziler...

Abone ol

Kış dizileri, yazın yayınlanan dizilere göre vatandaşlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Geçtiğimiz sezon yayınlanan ve sezon arasına giren diziler birçok kişi tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Eylül ayının ortalarına yaklaşırken araya giren diziler de yavaş yavaş yeni sezonlarına başlıyor.

Peki yeni sezonda hangi diziler kaldığı yerden devam edecek? İşte seyircinin sabırsızlıkla beklediği yeni sezonda yayın hayatına devam edecek olan 17 dizi...

2022 - 2023 yılında devam edecek diziler

Alparslan Büyük Selçuklu - TRT 1

Bölüm Sayısı: 27 (1 sezon)

Yönetmen: Sedat İnci

Senarist: Emre Konuk, İsa Yıldız

Oyuncular: Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu, Gizem Karaca, Erdinç Gülener

Arka Sokaklar - Kanal D

Bölüm Sayısı: 632 (16 sezon)

Yönetmen: Orhan Oğuz

Oyuncular: Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu

Baba - Show TV

Bölüm Sayısı: 15 (1 sezon)

Yönetmen: Çağrı Bayrak

Senarist: Ekin Atalar

Oyuncular: Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Beril Pozam, Ayda Aksel, Özge Yağız, Hakan Kurtaş, Dilara Aksüyek, Taner Rumeli

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı - TRT 1

Bölüm Sayısı: 32 (1 sezon)

Yönetmen: Doğan Ümit Karaca (B01-07), Berat Özdoğan (B06-)

Senarist: Mustafa Burak Doğru-İbrahim Ethem Arslan-Tuba Kaya (B01-07), Serdar Özönala-Hasan Erimez (B08-)

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Emir Benderlioğlu, Pelin Akil, Melis Babadağ, Serdar Deniz, Gonca Cilasun

Camdaki Kız - Kanal D

Bölüm Sayısı: 47

Yönetmen: Nadim Güç

Senarist: Seda Altaylı Turgutlu, Yeşim Aslan

Oyuncular: Burcu Biricik, Selma Ergeç, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Engin Şenkan, Devrim Yakut, Tamer Levent

Destan - ATV

Bölüm Sayısı: 27 (1 sezon)

Yönetmen: Emir Khalilzadeh (B01-06), Fethi Bayram (B07-)

Senarist: Nehir Erdem-Ayşe Ferda Eryılmaz (B01-21), İhsan Yıldırım-Eda Karakoç-Mustafa Dinç, Nermin Aslan (B22-)

Oyuncular: Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Kanbolat Görkem Arslan, Teoman Kumbaracıbaşı, Deniz Barut, Elif Doğan, İpek Karapınar, Burak Tozkoparan

Gönül Dağı - TRT 1

Bölüm Sayısı: 65 (2 sezon)

Yönetmen: Yahya Samancı

Senarist: Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit, Teoman Gök

Oyuncular: Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk

İyilik - FOX TV

Bölüm Sayısı: 8 (1 sezon)

Yönetmen: Murat Öztürk

Senarist: Özge Aras

Oyuncular: Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey, Özgür Çevik, Perihan Savaş, Mina Akdin, Umut Kaplıca, İlayda Aydın

Kardeşlerim - ATV

Bölüm Sayısı: 56 (2 sezon)

Yönetmen: Serkan Birinci

Senarist: Gül Abus Semerci, Melis Veziroğlu Yılmaz, Mert Meriçli

Oyuncular: Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Simge Selçuk, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek

Kasaba Doktoru - TRT 1

Bölüm Sayısı: 12 (1 sezon)

Yönetmen: Arda Sarıgün

Senarist: Barış Erdoğan-İlker Arslan (B01-09), Rahşan Çiğdem İnan (B10-)

Oyuncular: Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Vildan Atasever

Kuruluş Osman - ATV

Bölüm Sayısı: 98 (3 sezon)

Yönetmen: Ahmet Yılmaz

Senarist: Mehmet Bozdağ, Attila Engin, A.Kadir İlter, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

Oyuncular: Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Seda Yıldız, Yıldıray Şahinler

Mahkum - Fox TV

Bölüm Sayısı: 24 (1 sezon)

Yönetmen: A. Volkan Kocatürk

Senarist: Uğraş Güneş

Oyuncular: Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan

Üç Kız Kardeş - Kanal D

Bölüm Sayısı: 16 (1 sezon)

Yönetmen: Eda Teksöz

Senarist: Betül Yağsağan (B01-03), Nilüfer Özçelik-Sevgi Yılmaz (B04-)

Oyuncular: Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal

Teşkilat - TRT 1

Bölüm Sayısı: 48 (2 sezon)

Yönetmen: Burak Müjdeci

Senarist: Teşkilat Senaryo Ekibi

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu, Turgut Tunçalp, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Hakan Boyav

Yalnız Kurt - ATV

Bölüm Sayısı: 20 (1 sezon)

Yönetmen: M. Çağatay Tosun

Senarist: Murat Koca, Ali Alper Erze, Recep Çavdar, Adem Bıyık

Oyuncular: Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine, Cihan Ünal

Yasak Elma - Fox TV

Bölüm Sayısı: 146 (5 sezon)

Yönetmen: Ece Erdek Koçoğlu

Senarist: Melis Civelek, Zeynep Gür

Oyuncular: Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez

Yargı - Kanal D

Bölüm Sayısı: 34 (1 sezon)

Yönetmen: Ali Bilgin

Senarist: Sema Ergenekon

Oyuncular: Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Geçtürk