Diziler kaldığı yerden sonunda devam edecek! İşte bu hafta yeni sezonu başlayacak diziler
Dizi severler, genellikle kışın yayınlanan dizileri daha çok tercih ediyor. Geçen sezon araya giren diziler ise Eylül ayın başlamamızla birlikte yayın hayatına devam edecek. İşte yeni sezona başlayacak olan diziler...Abone ol
Kış dizileri, yazın yayınlanan dizilere göre vatandaşlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Geçtiğimiz sezon yayınlanan ve sezon arasına giren diziler birçok kişi tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Eylül ayının ortalarına yaklaşırken araya giren diziler de yavaş yavaş yeni sezonlarına başlıyor.
Peki yeni sezonda hangi diziler kaldığı yerden devam edecek? İşte seyircinin sabırsızlıkla beklediği yeni sezonda yayın hayatına devam edecek olan 17 dizi...
2022 - 2023 yılında devam edecek diziler
Alparslan Büyük Selçuklu - TRT 1
Bölüm Sayısı: 27 (1 sezon)
Yönetmen: Sedat İnci
Senarist: Emre Konuk, İsa Yıldız
Oyuncular: Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu, Gizem Karaca, Erdinç Gülener
Arka Sokaklar - Kanal D
Bölüm Sayısı: 632 (16 sezon)
Yönetmen: Orhan Oğuz
Oyuncular: Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu
Baba - Show TV
Bölüm Sayısı: 15 (1 sezon)
Yönetmen: Çağrı Bayrak
Senarist: Ekin Atalar
Oyuncular: Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Beril Pozam, Ayda Aksel, Özge Yağız, Hakan Kurtaş, Dilara Aksüyek, Taner Rumeli
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı - TRT 1
Bölüm Sayısı: 32 (1 sezon)
Yönetmen: Doğan Ümit Karaca (B01-07), Berat Özdoğan (B06-)
Senarist: Mustafa Burak Doğru-İbrahim Ethem Arslan-Tuba Kaya (B01-07), Serdar Özönala-Hasan Erimez (B08-)
Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Emir Benderlioğlu, Pelin Akil, Melis Babadağ, Serdar Deniz, Gonca Cilasun
Camdaki Kız - Kanal D
Bölüm Sayısı: 47
Yönetmen: Nadim Güç
Senarist: Seda Altaylı Turgutlu, Yeşim Aslan
Oyuncular: Burcu Biricik, Selma Ergeç, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Engin Şenkan, Devrim Yakut, Tamer Levent
Destan - ATV
Bölüm Sayısı: 27 (1 sezon)
Yönetmen: Emir Khalilzadeh (B01-06), Fethi Bayram (B07-)
Senarist: Nehir Erdem-Ayşe Ferda Eryılmaz (B01-21), İhsan Yıldırım-Eda Karakoç-Mustafa Dinç, Nermin Aslan (B22-)
Oyuncular: Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Kanbolat Görkem Arslan, Teoman Kumbaracıbaşı, Deniz Barut, Elif Doğan, İpek Karapınar, Burak Tozkoparan
Gönül Dağı - TRT 1
Bölüm Sayısı: 65 (2 sezon)
Yönetmen: Yahya Samancı
Senarist: Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit, Teoman Gök
Oyuncular: Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk
İyilik - FOX TV
Bölüm Sayısı: 8 (1 sezon)
Yönetmen: Murat Öztürk
Senarist: Özge Aras
Oyuncular: Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey, Özgür Çevik, Perihan Savaş, Mina Akdin, Umut Kaplıca, İlayda Aydın
Kardeşlerim - ATV
Bölüm Sayısı: 56 (2 sezon)
Yönetmen: Serkan Birinci
Senarist: Gül Abus Semerci, Melis Veziroğlu Yılmaz, Mert Meriçli
Oyuncular: Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Simge Selçuk, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek
Kasaba Doktoru - TRT 1
Bölüm Sayısı: 12 (1 sezon)
Yönetmen: Arda Sarıgün
Senarist: Barış Erdoğan-İlker Arslan (B01-09), Rahşan Çiğdem İnan (B10-)
Oyuncular: Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Vildan Atasever
Kuruluş Osman - ATV
Bölüm Sayısı: 98 (3 sezon)
Yönetmen: Ahmet Yılmaz
Senarist: Mehmet Bozdağ, Attila Engin, A.Kadir İlter, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Aslı Zeynep Peker Bozdağ
Oyuncular: Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Seda Yıldız, Yıldıray Şahinler
Mahkum - Fox TV
Bölüm Sayısı: 24 (1 sezon)
Yönetmen: A. Volkan Kocatürk
Senarist: Uğraş Güneş
Oyuncular: Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan
Üç Kız Kardeş - Kanal D
Bölüm Sayısı: 16 (1 sezon)
Yönetmen: Eda Teksöz
Senarist: Betül Yağsağan (B01-03), Nilüfer Özçelik-Sevgi Yılmaz (B04-)
Oyuncular: Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal
Teşkilat - TRT 1
Bölüm Sayısı: 48 (2 sezon)
Yönetmen: Burak Müjdeci
Senarist: Teşkilat Senaryo Ekibi
Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu, Turgut Tunçalp, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Hakan Boyav
Yalnız Kurt - ATV
Bölüm Sayısı: 20 (1 sezon)
Yönetmen: M. Çağatay Tosun
Senarist: Murat Koca, Ali Alper Erze, Recep Çavdar, Adem Bıyık
Oyuncular: Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine, Cihan Ünal
Yasak Elma - Fox TV
Bölüm Sayısı: 146 (5 sezon)
Yönetmen: Ece Erdek Koçoğlu
Senarist: Melis Civelek, Zeynep Gür
Oyuncular: Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez
Yargı - Kanal D
Bölüm Sayısı: 34 (1 sezon)
Yönetmen: Ali Bilgin
Senarist: Sema Ergenekon
Oyuncular: Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Geçtürk