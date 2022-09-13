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Dar gelirliye 4.200 TL taksitle ev alma müjdesi! Tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor...

Dar gelirliye 4.200 TL taksitle ev alma müjdesi! Tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor...

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük ucuz sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklıyor. Kimler başvurabilecek? Kaç konut yapılacak? Kimler başvurabilecek? Taksitler kaç lira olacak? Saat 14:00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak...

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sona gelindi. TOKİ, dar gelirliler için tek seferde 250 bin konut inşa edecek. Merakla beklenen projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14.00'te açıklaması bekleniyor.

81 ilde 250 bin konut yapılacak, 100 bin konut arsası uygun şartlarla satılacak. Evi olmayan dar gelirliler kira öder gibi yuva sahibi olabilecek. Projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00’te açıklayacak.

İşte başvuru şartları...

- Dev proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

- Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması planlanıyor. Buna göre İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak.

- TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

- Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. O şehirde evi ve arsası olanlar arsa satışına başvuramayacak.

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