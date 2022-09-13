Sessiz sedasız evlenen Nihat Doğan'ın gözyaşları sel oldu! "Ciğerimden parça koptu"

Ülü şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda Arzu Doğan isimli hayranıyla gizlice evlenmişti. Evlendiği hayranının ise hamile olduğu öğrenilmişti. Sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftin bebeğinin cinsiyeti belli oldu, Nihat doğan gözyaşlarına boğuldu. İşte ayrıntılar...

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Geçtiğimiz aylarda, hamile olduğu öğrenilen hayranı Arzu Doğan ile apar topar nikah masasına oturan Nihat Doğan, geçtiğimiz gün Tv8’de ekranlarında yayınlanan bir magazin programına katıldı. Nihat Doğan, programın ilerleyen dakikalarında canlı yayında bebeğinin cinsiyetini açıkladı ve gözyaşlarına boğuldu.

Bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, ağustos ayında hamile olduğu öğrenilen hayranı ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. İranlı hamile hayranı Arzu Doğan ile evlenen Nihat Doğan'ın çocuğunun cinsiyeti merak ediliyordu. Baba olacağı ortaya çıkan Nihat Doğan bugün katıldığı programda bebeğin cinsiyetini açıkladı.

Bebeğin cinsiyeti ne?

Erkek çocukları olacağının müjdesini sevenleriyle canlı yayında paylaşan Nihat Doğan, çocuğun isminin de hazır olduğunu ifade etti. İki yıl önce ablasını kaybeden ve bundan bahsederken gözyaşlarını tutamayan Nihat Doğan canlı yayında zor anları yaşadı. "Ablamın 2. yılıydı 1 hafta önce. Benim için çok kıymetliydi. Ablam hiçbir şey görmedi. Garip geldi, garip gitti" diyen Doğan konuşmasına şunları da ekledi: ''Kardeş acısı çok zormuş. Allah kimseye yaşatmasın. Ben böyle bir acı görmedim, duymadım. Ciğerimden parça koptu. Ne zaman beni görse karpuz isterdi. Abla başka bir şey iste elbise iste, ayakkabı iste derdim. 'Yok karpuz yeter' derdi.'' Yaptığı açıklamalardan sonra gözyaşlarını tutamayan Doğan bir süre canlı yayını terk etti.

Ne olmuştu?

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen, son olarak Flash TV ekranlarında magazin yorumcusu olan Nihat Doğan'dan evlilik haberi gelmişti. İddiaya göre Nihat Doğan adı Arzu Doğan olan İranlı bir hayranı ile gizlice evlenmişti. Nihat Doğan'ın eşi Arzu'nun 3 aylık hamile olduğu da söylentilerden bir tanesiydi. Çiftin, bebek beklediklerinden dolayı apar topar nikah masasına oturmak istediği ilerdi sürülmüştü.

Yaşadığı ilişkilerle zaman zaman gündeme gelen Nihat Doğan, uzun zamandır birlikte olduğu Sevim Alan ile ilişkisini noktalamıştı. Güzellik merkezi sahibi olan Alan'dan aldığı Ataköy'deki şubesini iade eden Doğan, Arzu isimli hamile hayranıyla sessiz sedasız evlendi.

Gizli kıyılan nikaha şahit olduğunu söyleyen müzisyen Erol Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nihat Doğan, İranlı Arzu ile evlendi. Gelinin 3 aylık hamile iddiası var bu da ayrı bir sevinç yarattı. Siyasete soyunan ve benim de yıllarca albüm yapıp meşhur ettiğim Nihat, çoğu okumuştan kültürlü bir adamdır. Umarım hızlıca baba olur" demişti.