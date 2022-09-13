Bu nasıl güzellik! Emanet dizisi oyuncusu Sıla Türkoğlu o haliyle hayran bıraktı

Emanet dizisinden ayrılığıyla çok konuşulan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu sosyal meydada yaptığı paylaşımla nefes kesti! Ünlü oyuncu arkasını döndü, sırt dekoltesini gösterdi. O pozlar gündem oldu.

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2020 tarihinde yayınlanmaya başlayan Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen Yemin dizisinde Halili İbrahim Ceyhan'la başrol paylaşan, dizide 'Seher' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu son zamanlarda başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sık sık söz ettiriyor.

Emanet dizisinden olaylı ayrılığı gündem olmuştu!

2. sezonu geçtiğimiz aylarda sezon finali yapan dizi yurt içi ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahipti. Dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu sezonun sonlarında yapım şirketi ile sorunlar yaşamış ve diziden sürpriz bire şekilde ayrılarak hayranlarını üzmüştü.

Ünlü isim hakkında yapım şirketi dizinin setlerini yarım bıraktığı ve anlaşmayı feshettiği için Sıla Türkoğlu'yla olan problemleri hukuki yollarla çözeceğini söylemiş ve dizinin seyirci kitlesinden yaşanılanlar için özür dilemişti.

Çıkan olaylardan dolayı son zamanlarda magazin gündeminde adını koruyan 23 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. İnstagram hesabında 1 milyona yakın takipçisi olan Türkoğlu her paylaşımıyla hayranlarını büyülüyor.

Sırt dekoltesi mest etti

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde pembe elbisesiyle kamer karşısına geçmiş ve sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sunmak üzere poz vermişti. Ünlü oyuncu şimdi de derin sırt dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Gri parıltılı dekolte elbisesiyle pozlarını paylaşan Sıla Türkoğlu kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Ünlü oyuncunun o pozlarına sosyal medya kullanıcıları tarafından "Nefesim kesildi", "Güzelliğinin sırrı ne" yorumları yapıldı. İşte ünlü oyuncunun o fotoğrafı...

Sıla Türkoğlu kimdir?

19 Nisan 1999 yılında İzmir Bornova'da dünyaya gelen Sıla Türkoğlu oyunculuk kariyerine ilk olarak 2019 yılında Ağlama Anne dizisi ile adım atmıştır. Ardından Yemin dizisinde rol alan ve oyunculuğuyla dikkat çeken isim Emanet dizisinde başrol oynadı. Diziden 2022 temmuz ayında ayrıldı.