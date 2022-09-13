Kahvaltının yıldızına masada yer açın! İşte herkesin bayıla bayıla yiyeceği sütlü biber kavurması

Güzel bir kahvaltı, güne enerjik ve zinde başlamanız için en önemli şeylerin arasında geliyor. Genellikle hafif gıdaların tüketildiği kahvaltı sofralarında bazen alışılagelmiş yiyeceklerin yanında farklı lezzetler de denenebiliyor.

İşte peynir, zeytin ve yumurta üçlüsünden sıkılanlar veya farklı bir tat ile güne başlamayı isteyenler için damağınızda tadını bırakacak sütlü biber kavurması malzemeleri ve tarifi.

12 adet iri yeşil biber

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı soğuk süt

Tuz

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Sütlü biber kavurması yapılışı:

Sütlü biber kavurması tarifi için; 12-13 adet iri yeşil biberi çok küçük olmayacak şekilde 3-4 parçaya ayırın. Tercihe göre çarliston biber, sivri biber ya da köy biberi de ekleyebilirsiniz. Sonrasında orta boy geniş bir tava içine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyup bunları ısıtın. Isınan yağın üzerine biberleri ekleyin. Biberleri kepçe yardımı ile 3-4 kez karıştırın. Daha sonra tavanın kapağını kapatın. Biberler güzelce yumuşayıp, kızarana dek pişirin.

Sonrasında kızaran biberlerin üzerine 1 yemek kaşığı un dökün. Unun hafifçe kokusu çıkana dek kavurun. Un kavrulduktan sonra biberlerin üzerine damak tadınıza göre tuz ve 1 su bardağı soğuk süt ekleyin. Süt ekledikten hemen sonra unun topak topak olmaması için hızlı bir şekilde karıştırın. Sütlü biber kaynayıp, hafifçe koyu bir kıvam alana dek pişirmeyi sürdürün.

En son olarak küçük bir sos tavası içine 1 yemek kaşığı tereyağı koyup, iyice eritin. Eriyen yağın üzerine 1 çay kaşığı kırmızı toz biber koyup yeteri kadar kızdırın.

Hazırlanan bu sütlü biber kızartmasını henüz sıcak iken servis tabağına serin. Üzerine kızdırdığınız tereyağlı sosu gezdirip, afiyetle tüketebilirsiniz.

Sütlü biber kavurması kaç dakikada hazırlanır?

Sütlü biber kavurması tarifini hazırlamak için toplamda 20 dakika yeterlidir. Bu sürenin 5 dakikası hazırlık, 15 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik sütlü biber kavurması için geçerlidir.