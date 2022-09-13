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İzmir'de doktora makasla saldırdı! Davada flaş karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de doktora makasla saldırdı! Davada flaş karar

 İZMİR'in Konak ilçesinde hastanede asistan doktora elindeki makasla saldırmaya çalıştığı, yumruk attığı ve hakaretlerde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan kişiye "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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İzmir 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara katıldı. Sanık İ.P. ve avukatı duruşmada yer almadı.

Dosyada eksiklik kalmadığı gerekçesiyle iddia makamının mütalaasının ardından hakim kararını açıkladı.

Toplam 2 yıl 7 ay 15 gün hapsine hükmedilen sanığın olumlu bir davranışı bulunmaması ve pişmanlık duymaması nedeniyle cezada indirim yapmayan hakim, hakkında daha önceden verilmiş hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunması ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda olumlu bir kanaat oluşmaması nedeniyle cezanın ertelenmesine de yer olmadığına karar verdi.

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