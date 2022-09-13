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242 milyon Euro teklif ettiler! Cristiano Ronaldo'ya sürpriz talip

242 milyon Euro teklif ettiler! Cristiano Ronaldo'ya sürpriz talip

Çok sayıda kulübün geri çevirdiği Cristiano Ronaldo'ya beklenmedik bir talip çıktı. Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübünün Ronaldo'ya 242 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

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CNN Portekiz televizyonunda yer alan haberde, yazın transfer döneminde adından en çok bahsedilen futbolculardan biri olan Ronaldo'nun, büyük bir teklif aldığı belirtildi.

Al Hilal Kulübünün 37 yaşındaki Portekizli yıldıza iki yıllığına toplamda 242 milyon euroluk teklifte bulunduğu aktarıldı.

Ronaldo reddetti ama...

Sezon boyunca haftalık 2 milyon euroya denk gelen teklifi kabul etmediği belirtilen Ronaldo'nun, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından bu teklifi tekrardan değerlendirebileceği yorumu yapıldı.

Kariyerinde 5 kez Altın Top ödülünü kazanan ve Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ronaldo'nun gelecek yaza kadar transfer pazarının gündeminde kalması bekleniyor.

Portekizli futbolcunun; Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Napoli, İnter ve Milan gibi kulüplerin de tekliflerini geri çevirdiği Avrupa basınında iddia edilmişti.

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