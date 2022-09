Karnabaharla yapıldığını kimse anlamıyor! İşte büyük küçük herkesin sevdiği karnabahar köftesi

Akşama ne yemek yapacağınızı bilmiyorsanız şanslısınız, aradığınız fikir ayağınıza geldi. Eşiniz, bu yemeği yediğinde parmaklarını da yiyecek. Bu karnabahar köftesi tarifi, karnabaharı vermeyenlere sevdirecek... Hem yapması kolay, hem yemesi zevkli, hem görüntüsü dillere destan... Karnabahar köftesi tarifini sizler için derledik...

Karnabahar köftesi tarifi

Her akşam ne yemeği yapacağınızı düşünmekten yorulduysanız, üzülmeyin. Muhteşem görüntüsü ve benzersiz lezzetiyle karnabahar köftesi yapıp eşinize ve çocuklarınıza parmaklarını yedirmeye hazır mısınız? Kolay ve pratik hazırlanışı sayesinde zor günlerinizi bu yemekle kurtarabilir, tarifin malzeme ölçülerini kişi miktarına göre istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Bu malzemelerle böylesine lezzetli bir yemeği yediğinizde, yemek çeşidi fikrinde her zorlandığınız her zaman aklınıza bu tarif gelecek. Kokusu bütün evi, hatta apartmanı saracak olan bu karnabahar köftesi tarifi, karnabaharı sevmeyen herkesi aşık edecek, kimse karnabahar olduğunu anlamayacak. Bu tarifi, tarif defterinizde favorilerinizin arasına eklemeyi ihmal etmeyin. İşte sizler için derlediğimiz karnabahar köftesi tarifi...

Karnabahar köftesi için malzemeler:

- 1/2 adet orta boy karnabahar

- 1 adet yumurta

- 3 dal taze soğan

- 1/4 demet dereotu

- 1 diş sarımsak

- 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- 1/2 su bardağı un

- 1/2 tatlı kaşığı pul biber

- 1/2 çay kaşığı tuz

- 1/4 çay kaşığı karabiber

- 1/4 çay kaşığı yenibahar

- 1/4 çay kaşığı kimyon

Kızartmak için:

- 1 adet yumurta

- 1 su bardağı galeta unu

- 1/2 su bardağı ayçiçek yağı

Karnabahar köftesi yapılışı:

- Öncelikle karnabaharın kalın sap ve yaprak kısımlarını güzelce ayıklayın. Küçük çiçeklerine ayırdığınız karnabaharı, kaynar suda 10 dakika civarı haşlayın.

- Bol suda yıkayıp ayıkladığınız taze soğan ve dereotu yapraklarını ince ince kıyın ve daha sonra sarımsağı rendeleyin.

- Haşladığınız karnabaharların fazla suyunu süzdürün. Sonrasında geniş bir kaba alıp bir çatal yardımıyla ezin ya da blender yardımıyla püre haline getirin.

- Yumurta, un, rendelenmiş kaşar peyniri/sarımsak, doğranmış yeşillikler ve baharatları içine ilave edip hepsini elinizle yoğurmaya başlayın.

- Toparlanan köfte harcının üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında dinlendirin.

- Köfte harcı dinlendikten sonra ellerinizi hafifçe yağlayıp köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Avuç içinizde yuvarlayıp yassı köfteler hazırlayın.

- Daha sonra yumurtayı çukur bir kasede çırpın. Galeta ununu düz bir servis tabağına alın. Ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın.

- Hazırladığınız köfteleri önce çırptığınız yumurtaya, ardından da galeta ununa bulayın. Kızgın yağda ters yüz ederek pişirin, fazla yağını bırakmaları için kağıt havlu üzerinde dinlendirin.

- Arzu ettiğiniz baharatları kattığınız yoğurt sos eşliğinde ılık olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...