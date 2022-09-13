Yerli ve milli savaş uçağı Kızılelma'yı paylaşan Haluk Bayraktar'a 'abartmayın' denildi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Teknolojinin geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı paylaşıp ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın önünü açmıştı. Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?" diye sordu. Paylaşımın altına çok sayıda eleştirel ve dalga geçilen yorumların gelmesi dikkat çekti.

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ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına engel çıkartması sonrası Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" yeniden gündemde.

İlk kez geçtiğimiz haftalarda Samsun'da Teknofest Karadeniz'de sergilenen uçak dikkatleri üzerine çekti.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uçakla ilgili Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın önünü açmıştı. Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?" diye sordu.

Bayraktar Kızılelma'nın gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zekayla gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alması hedefleniyor.

Türkiye'nin inşa ettiği "TCG Anadolu" gibi kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızılelma, bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol oynayacak.

Bayraktar: Önümüzdeki yıl uçacak

Selçuk Bayraktar, dünyada az sayıda ülkenin böylesi bir çalışma içinde olduğunu söyleyerek Bayraktar Kızılelma'nın önümüzdeki yıl uçacağını söyledi.

"Resimdeki zaten bir maket"

Fotoğrafın altına çok sayıda yorum gelirken eleştirel paylaşımlar öne çıktı. "Resimdeki zaten bir maket boş bir maket, kaporta" diyen de çıktı, "F16 tekeri üretirsiniz falan" diyen de oldu.