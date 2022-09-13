BIST 3.620
DOLAR 18,25
EURO 18,35
ALTIN 1.003,98
HABER /  EKONOMİ

İstanbul'da suya yüzde 182 zam geliyor! AK Partili Tevfik Göksu duyurdu...

İstanbul'da suya yüzde 182 zam geliyor! AK Partili Tevfik Göksu duyurdu...

İSTANBUL'da yaşayanlara kötü haber... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Meclisi'ni suya yüzde 99 ile yüzde 188 zam yapmak için toplantıya çağırdı...

Abone ol

İstanbul'da suya kallavi zam geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin su faturalarına yüzde 188'e kadar zam yapmak için harekete geçti. 

İBB Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'nun çağrısını şöyle duyurdu:

"CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya yüzde 99.8 ile yüzde 188.12 oranları arasında zam yapmak için İBB Meclisini bugün olağanüstü toplantıya davet ediyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Karnabaharla yapıldığını kimse anlamıyor! İşte büyük küçük herkesin sevdiği karnabahar köftesi
Karnabaharla yapıldığını kimse anlamıyor! İşte büyük küçük herkesin sevdiği karnabahar köftesi
Sinop'ta çok acı olay! 7 yaşındaki Esma hayatını kaybetti
Sinop'ta çok acı olay! 7 yaşındaki Esma hayatını kaybetti
MİT'ten Gara ve Kandil'de MİT'e büyük darbe! 4 PKK'li terörist öldürüldü
MİT'ten Gara ve Kandil'de MİT'e büyük darbe! 4 PKK'li terörist öldürüldü
Bu nasıl güzellik! Emanet dizisi oyuncusu Sıla Türkoğlu o haliyle hayran bıraktı
Bu nasıl güzellik! Emanet dizisi oyuncusu Sıla Türkoğlu o haliyle hayran bıraktı
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı
Diziler kaldığı yerden sonunda devam edecek! İşte bu hafta yeni sezonu başlayacak diziler
Diziler kaldığı yerden sonunda devam edecek! İşte bu hafta yeni sezonu başlayacak diziler
Dar gelirliye 2 bin 280 lira taksitle ev alma müjdesi! Başvurular yarın başlıyor işte evlerin fiyatları ve taksitleri
Dar gelirliye 2 bin 280 lira taksitle ev alma müjdesi! Başvurular yarın başlıyor işte evlerin fiyatları ve taksitleri
Sessiz sedasız evlenen Nihat Doğan'ın gözyaşları sel oldu! "Ciğerimden parça koptu"
Sessiz sedasız evlenen Nihat Doğan'ın gözyaşları sel oldu! "Ciğerimden parça koptu"
Aksaray'da istediğini alamayınca kardeşini başından vurarak öldürdü!
Aksaray'da istediğini alamayınca kardeşini başından vurarak öldürdü!
Meteoroloji az önce duyurdu illeri tek tek açıkladı! Öğle saatine dikkat
Meteoroloji az önce duyurdu illeri tek tek açıkladı! Öğle saatine dikkat