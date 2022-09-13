İstanbul'da suya yüzde 182 zam geliyor! AK Partili Tevfik Göksu duyurdu...

İSTANBUL'da yaşayanlara kötü haber... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Meclisi'ni suya yüzde 99 ile yüzde 188 zam yapmak için toplantıya çağırdı...

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İstanbul'da suya kallavi zam geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin su faturalarına yüzde 188'e kadar zam yapmak için harekete geçti.

İBB Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'nun çağrısını şöyle duyurdu:

"CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya yüzde 99.8 ile yüzde 188.12 oranları arasında zam yapmak için İBB Meclisini bugün olağanüstü toplantıya davet ediyor."