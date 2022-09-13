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TFF'den Ziraat Türkiye Kupası açıklaması! İşte kura çekiminin yapılacağı tarih

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TFF'den Ziraat Türkiye Kupası açıklaması! İşte kura çekiminin yapılacağı tarih

Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. İşte TFF'den yapılan açıklama...

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

İkinci eleme turunda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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