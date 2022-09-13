Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bunlara dikkat edin! Duygusal açıdan yorgun olmanın belirtileri

Hayatta karşılaştığınız bazı sorunlar sizi çıkmaza sokmuş ve yormuş olabilir. Her zaman enerjiniz yerinde olmayabilir ve kendinizi kötü hissediyor olabilirsiniz. Eğer mutsuz ve bitkin hissediyorsanız, duygusal açıdan yıpranmış olabilirsiniz. Duygusal anlamda yorgun olduğunuzu anlayabileceğiniz belirtileri sizler için derledik...

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Hayat koşturması herkes için zorlu bir yolculuktur. Bu yolculuk sırasında kimi zaman inişli ve çıkışlar olur ve kendinizi yorgun hissedersiniz. Stresli zamanlardan sonra duygusal ve psikolojik anlamda mutsuzluğa kapılıp kendinizi bir çıkmazda hissediyor olabilirsiniz. Bazen kendinizi çok mutlu hissederken bazen de gerçekten dibe vurduğunuz anlar yaşanabilir. Önemli olan bu stresli anlarla doğru şekilde başa çıkabilmektir. Ancak bazen kalbinizin artık yorgun düştüğünü hissedersiniz ve mücadele edemezsiniz. Duygusal açıdan yorgun olduğunuzun 5 belirtisi nelerdir? Gelin birlikte bakalım...

Yalnız kalmak istemek

Sürekli yalnız kalarak etrafınızdaki insanlardan uzak durmak mı istiyorsunuz? Eğer bu soruya cevabınız "evet" ise duygusal anlamda yorgun olabilirsiniz. İnsanlar genellikle içe kapandığında ve kendini diğer insanlardan soyutladığında mutsuz ve üzgün olur. Kendi içinde çözemediği şeyler olduğu için bir süre yalnız kalma ihtiyacı hisseder. Bu gibi durumlarda bir uzman desteği almak gerekir.

Duyguları bastırmak

Sık sık kendinize gülümseyip iyi olduğunuza ve gerçeğin tam tersi olduğuna ikna etmeye mi çalışıyorsunuz? Kendinizi sık sık çatışan duyguların ortasında mı buluyorsunuz? Öyleyse duygularınızı bastırmaya çalışıyorsunuz demektir. Birçok insan duygularını bastırır, bunun sorun olmadığını ve belirli durumlara hızlı bir çözüm olduğunu düşünür. Ancak bu durum duygularınıza ciddi ve kalıcı zararlar verebilir. Duyguları bastırmak, aslında iyi olmadığınızı gösterir.

Affetmemek

Dosttan çok düşmanı olan biriyseniz ve en ufak bir hatayı bile affedemiyorsanız burada bir sorun var demektir. Bunun toksik bir davranış olduğunu anlamanız gerekir. Affetmek, hayatınızı sorunsuz sürdürebilmek için çok önemlidir ve insanların hata yapabileceğini unutmamak gerekir. Etrafınızda hiçbir hatayı affedemeyen ve intikam almaya çalışan insanlar varsa, bu tür insanları hayatınızdan çıkarmanız iyi olacaktır.

Güvensizlik

Herkesin güvensizlik duyduğu şeyler olabilir. Ancak fazla güvensiz olmak bazen yaşamınıza zarar verebilir. Etrafınızdaki her şeye güvensizlik duyarak kendinizi hırpalamak yerine yeni adımlar atarak insanlara güvenmeye çalışın.

Hayattan zevk almamak

Hayatı dolu dolu yaşayabilmek için sadece hayatta kalmaya çalışmamalısınız. Saatleri ve ayları boş yaşayarak geçirdiğinizde hayat tatsız bir hale gelebilir. Gerçekten istediğiniz şeyleri yaparak bir hayat sürdürmeniz gerekir. Aktivitelere katılın, kitap okuyun, dans edin, oyun oynayın. Kısacası sevdiğiniz ve size iyi geleceğini düşündüğünüz her şeyi yapın. Hayatı dolu dolu yaşayarak kendinizi iyileştirin.