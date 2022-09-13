İslam Memiş 1013 lira olan gram altın için bombayı patlattı
Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken piyasa uzmanı İslam Memiş yaptığı piyasa açıklaması ile dikkat çekti. Altın şu sıralar 1013 liradan alıcı buluyor. Memiş'in yıl sonu tahmini bomba...
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından 1.011 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.660 lira, Cumhuriyet altını da 6.780 liradan satılıyor. Öte yandan dolar 18.24, Euro da 18.55 liradan işlem görüyor. Altında yükseliş sürer mi? TGRT Haber yayınında da yorum yapan İslam Memiş, gram altın için yıl sonu hedefinin halen geçerli olduğunu belirterek tüm emtiaların yükselişe geçtiğine dikkat çekti. Memiş şunları söyledi:
- ABD'deki enflasyon verisi çok önemli. Açıklanacak veriyle birlikte hem emtia hem pariteler hem de doların seyrinde daha net tablo göreceğiz.
-Gram altın TL yine makas aralığına dikkat edin. Yıl sonunda gram altın için 1.400 lira tahminim devam ediyor.
- Dolar/TL kurunda bir geri çekilme görülmesi durumunda ancak gram altında 1.000 liranın altının konuşulabilir.