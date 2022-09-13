İslam Memiş 1013 lira olan gram altın için bombayı patlattı

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından 1.011 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.660 lira, Cumhuriyet altını da 6.780 liradan satılıyor. Öte yandan dolar 18.24, Euro da 18.55 liradan işlem görüyor. Altında yükseliş sürer mi? TGRT Haber yayınında da yorum yapan İslam Memiş, gram altın için yıl sonu hedefinin halen geçerli olduğunu belirterek tüm emtiaların yükselişe geçtiğine dikkat çekti. Memiş şunları söyledi: