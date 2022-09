Kim Kardashian'ın eski sevgilisi anlattı herkes şok oldu! Meğer cinsel içerikli görüntülerinde annesinin...

Dünyanın en ünlü ailelerinden biri olan Kardashian ailesisinin yıldız ismi Kim Kardashian cinsel içerikli görüntülerinin basına sızdırılması ile tekrardan gündeme geldi. Ünlü ismin annesi ve eski sevgilisi birbirine girdi.

2007 yılında çektikleri Keeping Up with the Kardashians dizisi ile tüm dünyada şöhreti yakalayan, moda tasarımı ve iş alanları ile öne çıkan Ermeni asıllı Amerikan aile Kardashian'lar aile içinde ve dışında yaşadıkları olaylarla tüm dünyanın gündeminden düşmüyor.

Yıllardır gündemlerden düşmüyor

Özel hayatlarıyla her zaman tüm dünyayı şok eden ailenin ikinci çocuğu olan Kim Kardashian geçtiğimiz yıllarda rapçi sevgilisi Ray ile 2007 yılında basına sızan cinsel içerikli görüntülerle uzun süre gündemlerden düşmemişti. Görüntülerin nasıl sızdığına dair birçok iddia olsada kesin bir bilgi olmamakla birlikte rapçi Ray ve aile arasında çok sayıda tartışma çıkartıyor.

Kardashian ailesinin annesi Kris Jenner geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kızının cinsel ilişki görüntüleriyle ilgili sorulan "Kim'in seks kasetini sen mi basına servis ettin?" sorusuna "Tabi ki hayır" yanıtını vermişti. Bu yanıt üzerine Kim Kardashian'ın eski sevgilisi Ray J konu ile ilgili ağızları açık bırakacak açıklamalar yaptı.

Yalan makinasına bağlanıp cevapladı!

2000'li yıllarda doğum günü partisinde çekilen birliktelik görüntülerinin 2007 yılında basına sızdırılması hakkında konuşan Ray J daha önce kasedi kendisinin sızdırmadığını dile getirerek çekimlerin ve yayınlanma aşamalarının Kardashian'larla birlikte imzalanan sözleşmeyle gerçekleştirdiklerini iddia etmişti.

Fakat aradan geçen uzun sürenin ardından Kris Jenner'ın programda söyledikleri üzerine konu yeniden gündeme geldi. Kris Jenner'in yalan makinasına bağlanarak iddiaları reddetmesi ve yalan makinasının doğru demesi üzerine Ray J konuştu.

O görüntüler için sözleşme imzalamışlar

Ray açıklamasında 2007 yılında ellerinde üç farklı kaset olduğunu ve kasetlerden en iyisini Kim Kardashian, Kris Jenner ve kendisinin izleyerek seçtiklerini, “Santa Barbara” kasetini yayınlama kararı aldıklarını dile getirdi.

Ünlü rapçi daha sonra iddialarına Kris Jenner'in böyle bir video için kendilerini zorladığını ve daha sonrasında üçlü bir anlaşma imzalandığını ve kasetlerin Kardashian’ın el yazısıyla yazılarak teslim edildiğini söyledi. Bu iddialara Kardashian ailesinden henüz bir yanıt gelmedi.