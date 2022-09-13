Kayseri'de okulun penceresine isabet etti! Şaşkına çeviren olay

KAYSERİ'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir okulun penceresine gece saatlerinde kurşun isabet ettiği belirlendi.

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Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na sabah gelen okul yetkilileri, bir pencereye kurşun isabet ettiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Okula gelen polis ekipleri, binada inceleme yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Kurşunun cama gece saatlerinde isabet ettiği ve yaralanan olmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.