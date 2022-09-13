Instagram profilinize kimlerin baktığını anlamak mümkün mü?

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram, sık sık yeni güncellemeler ile kullanıcısının karşısına çıkıyor. Kullanıcıların en çok merak ettiği konu ise profile girenlerin görünüp görünmeyeceği.

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Başta gençler olmak üzere Instagram en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında ilk sırada yer alıyor. Instagram kullanıcıları bazı özelliklere direk uygulama üzerinden kullanabilirken, bazı özelliklerden faydalanmak için ikinci bir uygulama kullanmak zorunda kalabiliyor.

Profilime kim baktı?

Binlerce Instagram kullanıcısı ise sık sık 'profilime kim baktı' sorusunu araştırıyor. Instagram profiline bakanları bulmak ve 'profilime kim baktı?' sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler, ilgili uygulama ve yöntemleri internet üzerinden sorguluyor. Peki Instagram kullanıcıları, profillerine ne zaman ve kimlerin girdiğini görüntüleyebilir mi? Bu şekilde hizmet sağlayan bir uygulama mevcut mu?

Instagram bu hizmeti sunmuyor

Instagram'ın profil görüntülemesiyle ilgili kendine ait bir hizmeti mevcut değil. Fakat kullanıcılar girdikleri siteler ve indirdikleri uygulamalarla bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmak istiyor.

Peki, Instagram profiline bakanları görme ya da Instagram profilime kim baktı uygulamaları gerçekten çalışıyor mu veya bu uygulamaların gösterdiği veriler ne kadar doğru, ne kadar yanlış?

Şu an için tamamı doğru değil

Tüm işletim sistemlerinin uygulama indirilmesine imkan sağlayan mağazalarında bulunan 'profilime kim baktı uygulamaları' ne yazık ki gerçeği yansıtmamaktadır.

Tüm platformlarda, Instagram profilinize gizlice bakanları gösterdiğini iddia eden oldukça fazla uygulama mevcut. Fakat güvenlik açığı bulunan bu uygulamalar giriş yaptığınız takdirde hesabınızdaki fotoğrafları, videoları ve mesajlaşmaları görüntüleyebiliyor ve kullanabiliyor. Ayrıca bu uygulamalar hesabınızı sahte panellere ekleyerek kendi amaçları doğrultusunda kullanabiliyor.

Instagram uygulaması, belkide en doğru veriler ile profilinize kimlerin baktığını görebilir ancak gizlilik ilkeleri gereğince bunu siz dahi kimseyle paylaşmaz.

Instagram hesap silme nasıl yapılır

Instagram hesabınızı silmek için önce hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra profilim sekmesine tıklayın. Kullanıcı adınızın yanında yer alan “Ayarlar” butonuna tıklayınız.

Karşınıza gelen ekranın sol üst kısmında yer alan profili düzenle seçeneğini seçin ve sayfanın sonunda yer alan hesap silme sekmesine tıklayarak hesap silme nedeninizi belirttikten sonra şifrenizi girip, ‘hesabı kalıcı olarak sil’ seçeneğine tıklayın.

Bu adamları uyguladığınız takdirde Instagram hesabınız, kalıcı olarak kapatılmış olacak.

Eğer Instagram hesabınızı kapattıktan sonra yeniden aktif hale getirmek istiyorsanız son kullandığınız şifre ile aradan 3 ay geçmeden hesabınıza yeniden giriş yapmanız gerekiyor.