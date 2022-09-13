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Ucuz TOKİ konutlarının yapılacağı iller belli oldu (İl il 250 bin TOKİ sosyal konut projesi listesi)

Ucuz TOKİ konutlarının yapılacağı iller belli oldu (İl il 250 bin TOKİ sosyal konut projesi listesi)

TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu.

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TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında detaylar belli oldu. 14 Eylül'de erişime açılacak başvurulara binlerce kişi katılacak.

 Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı.

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiler sonrasında, il il 250 bin konut projesinin hangi bölgelerde yapılacağı belli oldu.

Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde ne kadar yapılacak? İşte il il 250 bin TOKİ sosyal konut listesi.

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