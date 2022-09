Bu burçtaki erkeklerle boşuna hayal kurmayın! En çapkın 4 burç açıklandı

Çapkın erkeklerle baş etmek hiç de kolay bir durum değildir. İlişkilerde bu tür erkeklere güvenerek adım atamazsınız. Sadakat duygusu olmayan bu kişiler, karşılarına çıkan her her insanla rahatlıkla flört edebilir. Tek bir kişiye bağlı kalmak onlara göre değildir. İşte en çapkın 4 burç...

Abone ol

Her erkek ilişkide partnerine bağlı olmayı başaramayabilir. Bu tür erkeklerin gözü her zaman dışarıda olur, hiçbir zaman flörte doymazlar ve farklı farklı insanlarla sürekli bir flört halinde olmayı çok severler. Çok çapkın olan erkekler bunu bazen istemsizce yaparlar. En çapkın erkeklerin hangi burçtan olduğunu merak ediyorsanız bu yazı tam size göre... İşte en çapkın burçlar...

İkizler burcu

En çapkın burçlar sıralamasında listesinin ilk sırasında hiç şüphesiz, ikizler burcu yer alıyor. İkizler burcu olan erkekler aşırı sosyal olmalarından dolayı asla yerlerinde durmazlar. Onlar her şeyden çok kolay ve çabuk sıkılabilir. Tek bir kişiye bağlı kalmak onlar için neredeyse imkansız olabilir. İkizler burcu erkeği insanlarla oyun oynamayı sever. Aldatmayı da bir oyun gibi görebilir. Sadece sıkılmamak ve hayatına heyecan katmak için aldatmayı yönelebilir. Bu sebeple ilişkilerde ikizler burcu erkeğine pek de güven olmaz.

Kova burcu

Kova burcu olan erkekler özgür ruhları ile oldukça dikkat çeker. Arkadaş canlısı olan kova burcu erkekleri sürekli yeni insanlarla tanışmaya bayılır. Özgürlüğüne aşırı düşkün olan kovalar, ikili ilişkilerin özgürlüğünü kısıtlayacağını düşündüğü için ciddi bir ilişki yaşamak istemez. Kova burcu erkeklerine güven duyabilmek bu yüzden zor olur. Kova burcu erkeği kısıtlamaya hiç gelemez. Aşırı özgürlük düşkünü oldukları için sadakat onlara göre değildir.

Yay burcu

Yay burcu erkekleri gezmeyi ve eğlenmeyi çok sever. Yay burcu erkeklerini bir yerde sabit tutabilmek neredeyse imkansızdır. Onlar her zaman yeni yerler ve yeni insanlar keşfetmeyi seveler. Yay burcu erkekleri, ilişkilerinde partnerine bağlı kalmayı pek başaramaz. Sürekli aynı yerde ve aynı insanla olmak onları bir süre sonra sıkar. Bu sebeple de düzenli bir ilişki onlara göre değildir.

Terazi burcu

Astrolojide flört etmeyi en çok seven burçlar arasında terazi burcu erkekleri de yer alır. Çoğu zaman görünüşleriyle dikkat çeken terazi burcu erkeği, flört etmeyi eğlenceli bir oyun gibi görebilir. Bu özelliği ile ikizler burcu erkeğine benzer. Terazi burcu erkekleri sadakat konusunda başarılı değildir. Sevgilisini her an aldatabilirler. Ancak terazi burcu erkeği bu yaptığından dolayı bir süre sonra pişmanlık duyar. Terazi burcu erkeğinin kararsız tavırlarıyla mücadele etmek zordur.