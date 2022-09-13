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Metrobüs kazası sonrası AK Gençlik'in yaptığı yalan paylaşım kime yaradı? Hadi Özışık yorumladı

İSTANBUL Avcılar'da önceki gün iki metrobüs çarpışmış, onlarca kişi de yaralanmıştı. Kazanın hemen ardından AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin "Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar ölü var" paylaşımı büyük tepki çekmişti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, o skandalın kimin işine yaradığını yorumladı...

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İstabul Avcılar'da geçtiğimiz günlerde yaşanan metrobüs kazasının ardından AK Parti Avcılar İlçe teşkilatı üyelerinin yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

AK Gençlik Avcılar üyelerinin geçtiğimiz günlerde yaşanan metrobüs kazasının hemen ardından olay yerinden yaptıkları “Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var” paylaşımı yaptılar.

Tüm Türkiye'de büyük panik yaratan bu paylaşım yapılırken bütün televizyonlar canlı yayındaydı ve ne olup bittiğini herkes canlı yayında seyrediyordu.

Ne binlerce yaralı ne de sayısı belli olmayacak kadar ölü vardı... Ölü dahi yoktu...

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda bu olayın kime yaradığını anlattı.

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