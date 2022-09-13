Herkesin hayalini yaşıyor! 'Hiç adam' hiçbir iş yapmacadan binlerce dolar kazanıyor

Kovid 19 sürecinde iş bulmak ümidi ile yeni yollar arayan Japonyalı genç herkesin hayali olan o işi yapıyor. Genç adam hiçbir şey yapmadan binlerce dolar para kazanıyor.

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2019 yılında tüm dünyayı saran Korona virüsü sırasında iş imkanlarının kısıtlı olması ile birçok kişi işsizlik ile mücadele etmişti. Japonya'nın Tokyo şehrinde yaşayan 38 yaşındaki Shoji Morimoto'de pandemi sürecinde işsizlikle mücadele eden kişilerden biri.

Hiçbir şey yapmamak üzere kiraya veriyor

Shoji Morimoto hem işsizliğine son verip hem de yeni yüzyılda Japonya'nın en büyük sorunu haline gelen yalnızlık ve arkadaşsızlığa parmak bastı. Marimoto hiçbir şey yapmamak üzere kendini kiraya veriyor ve yalnız insanlara belirli ücret karşılığında eşlik ediyor.

İşini sosyal medya hesapları üzerinden yalnız insanlara duyuran Shoji Morimoto'nun maaşı ise azımsanmayacak türden! Shoji Morimoto günlük olarak 3-4 kişi ile buluşuyor ve günlük olarak 10 bin Japon yeni alıyor.

İlginç istekleri ağızları açık bıraktı

Shoji Morimoto Amerika'da faaliyet gösteren haber kanalı CBS News ile yaptığı röportajda ne iş yaptığını "Kendimi hiçbir şey yapmamak üzere kiralıyorum, bu herhangi bir özel çaba göstermediğim anlamına geliyor. Herhangi bir konuşma başlatmıyorum mesela, yalnızca kısa konuşmalara yanıt veriyorum, bu kadar." sözleriye açıkladı.

İşinin ilginç yönlerinden bahseden 'Hiç Adam' kendisi ile arkadaş olmak istediğini, onu ziyaret etmek istediğini ve çıplak poz vermesi gibi isteklerde bulunduğunu kendisinin müşterilerini kibar bir dille reddettiğini dile getirdi.

Yalnızca kısa soruları cevaplıyor

Soysal medyada büyük ilgi gören 'Hiç Adam' İnstagram'da 250 binden fazla takipçiye ulaşmış durumda. Şu sıralar herkesin ilgi duyduğu Shoji Morimoto iş sırasında müşterilerle yalnızca kendisine sorulan kısa sorulara cevap vererek iletişim kuruyor. Aynı zamanda Shoji Morimoto'nun buluşma sırasındaki yol ve yemek masraflarını müşterileri karşılıyor.