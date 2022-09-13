Bir çocuk annesi genç kadının feci sonu! 'O iyi kalpli bir melekti'

ANTALYA’da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan bir çocuk annesi Damla Demirelli hastanede hayatını kaybetti. Acılı anne, kızının cenazesini Adli Tıp Morgu'ndan gözyaşları arasında teslim aldı. Kazayı öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Damla Demireli'nin öldüğüne inanmak istemeyen yakınları, "O çok dikkatli bir sürücü iyi kalpli bir melekti" diye konuştu. Damla Kurşunlu Mezarlığı'nda sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Antalya'da, gece saatlerinde Aksu ilçesi Yaşar Sabutay Caddesi üzerinde, edinilen bilgiye göre, Yaşar Sabutay Caddesi'nden Kundu istikametine seyir halinde olan Damla Demirelli (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

İHA'da yer alan habere göre otomobil takla atarak ağaçlık alana devrildi. Kaza sonrası araç sürücüsü Damla Demirelli ağır yaralandı.

Genç kadın hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sürücü Damla Demirelli hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil olay yerine gelen çekiciyle otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenazeyi almaya annesi geldi

Cenaze ise olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almaya anne Arzu Demirelli ve yakınları geldi.

Gözyaşları sel oldu

Kızının cenazesini teslim alan anne, gözyaşlarını tutamayarak güçlükle ayakta durdu. Cenazenin Kurşunlu mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.