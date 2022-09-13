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Randevuya kota iddiası! Sağlık Bakanlığından MHRS randevularına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Randevuya kota iddiası! Sağlık Bakanlığından MHRS randevularına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir uygulama ile randevulara kota getirdiği iddia edilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. " denildi.

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Sağlık Bakanlığı, MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığını, kota getirilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında hastane randevularının aylık 3 randevu ile sınırlandırıldığına yönelik iddiaların gündeme getirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır."

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