Türkiye Kupası maçında gerginlik! Oyuncular birbirine girdi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında Serhat Ardahanspor ile Kars 36 arasında oynanan maçta gerginlik yaşandı.

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Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında Serhat Ardahan Spor ile Kars 36 Spor arasında oynanan maçta bir iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik tepkilere neden oldu.

Maçın 51. dakikasında bir anda kavga çıktı ve ortalık karıştı. Ev sahibi ekipten Erhan Çınar, rakibine vurduğu için ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Saha karıştı

Serhat Ardahanspor forması giyen Erhan Çınar'ın skandal hareketleri sonrası saha karıştı ve emniyet güçleri içeri girdi.

Sakatlanan futbolcu için sağlık ekipleri anında müdahalede bulundu. Çınar, sonrasında bir futbolcuyla daha gerginlik yaşadı.